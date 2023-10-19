18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Скамейка с особенностями от «Простых вещей» установили в культурном квартале «Брусницын лофт»

Поделиться:

Ежегодная акция проходит уже четвертый раз. В создании скамейки, на которой можно лежать и сидеть, принимали участие люди с особенностями развития психики.

Пресс-служба "Простые вещи"
Пресс-служба "Простые вещи"

«Скамейку создали в столярной мастерской «Простых вещей». Ее установили, чтобы сделать пространство инклюзивнее. Чтобы идея о том, что разному и особенному есть место, стала заметнее и привычнее для горожан. «Простые вещи» создают безопасное пространство, в котором есть место и дело каждому. Установка скамеек — это попытка расширить границы безопасного пространства в городе», — рассказала команда «Простых вещей».

Установка особенных скамеек превратилась в традиционный ежегодный городской проект. В 2020 скамейка была установлена в Михайловском саду, в 2021 — на Малой Конюшенной, в 2022 — в «Севкабель Порту».

«Простые вещи» — это мастерские в Петербурге, где работают взрослые люди с особенностями развития психики или интеллекта. Вместе с профессиональными керамистами, поварами, столярами, художниками и волонтерами они создают посуду и предметы для дома, варят джемы и карамель, рисуют принты для мерча. Работа не только дает возможность получать деньги за свой труд, но и позволяет выйти из изоляции и жить чуть более нормальную жизнь. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: