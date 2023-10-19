Скамейка с особенностями от «Простых вещей» установили в культурном квартале «Брусницын лофт»

«Скамейку создали в столярной мастерской «Простых вещей». Ее установили, чтобы сделать пространство инклюзивнее. Чтобы идея о том, что разному и особенному есть место, стала заметнее и привычнее для горожан. «Простые вещи» создают безопасное пространство, в котором есть место и дело каждому. Установка скамеек — это попытка расширить границы безопасного пространства в городе», — рассказала команда «Простых вещей».

Установка особенных скамеек превратилась в традиционный ежегодный городской проект. В 2020 скамейка была установлена в Михайловском саду, в 2021 — на Малой Конюшенной, в 2022 — в «Севкабель Порту».

«Простые вещи» — это мастерские в Петербурге, где работают взрослые люди с особенностями развития психики или интеллекта. Вместе с профессиональными керамистами, поварами, столярами, художниками и волонтерами они создают посуду и предметы для дома, варят джемы и карамель, рисуют принты для мерча. Работа не только дает возможность получать деньги за свой труд, но и позволяет выйти из изоляции и жить чуть более нормальную жизнь.