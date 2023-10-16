Фестиваль «Оп, эко-своп!» проведут в библиотеке Даниила Гранина

Всех желающих расстаться с ненужными вещами ждут в библиотеке имени Даниила Гранина 21 октября. Как считают организаторы, формат свопа — по-настоящему экологичный способ расстаться с чем-то привычным и ненужным и бесплатно обзавестись чем-то полезным.

К обмену принимаются: комнатные растения, предметы декора, материалы для рукоделия, канцтовары, бижутерия, дары осени (овощи, фрукты, природные материалы) и, конечно же, книги. Все вещи должны быть в хорошем состоянии, чистыми и исправными.

Помимо обмена вещами, для гостей свопа проведут лекцию и мастер-классы:

12:30 — Руководитель экологического подразделения проекта «Спасибо» расскажет о его истории, целях, современных подходах к переработке текстиля, а также даст советы по покупке и ношению одежды.

13:00 — Мастер-класс по мотивам книг об экологии и разумном потреблении «Пластик: вредный и полезный» и «Мусорный остров». С собой необходимо принести мусор: пластиковые крышечки, фантики, трубочки, вату и т.п.

14:00 — На мастер-классе «Секреты пересадки комнатных растений» расскажут, как правильно пересаживать цветы, поделятся основными правилами ухода за «зелеными друзьями», подскажут на что обращать внимание в уходе в осенне-зимний период. Мастер-класс проведут в формате показа, поэтому все желающие могут принести фото своего растения и задать вопрос по уходу за ним.

Также в этот день в библиотеку можно приносить книги для пополнения библиотечных запасов. Принимать будут издания разных авторов и жанров, в любом состоянии и количестве.

Фестиваль «Оп, эко-своп!» пройдет 21 октября с 12:00 в библиотеке имени Данила Гранина (Дальневосточный просп., 6, корп. 1).

12+