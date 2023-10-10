В этом году к акции «Вещи с особенностями» присоединились онлайн-сервисы Alter и «Синхронизация», «Музей советских игровых автоматов», кафе и службы доставки еды Zoom, «Кухня на районе», «Общество чистых тарелок», «Огурцы», «Сидрерия» и «Эндемика», магазины Aprellshop, banka home, «Время перемен», «Зеленка», qari qris, «Курочки», negerda home, «Спасибо» и Ciao, книжные «Дом детской книги», «Перед прочтением сжечь» и «Лимбус пресс», Нормальное место, кинотеатр Out cinema, а также йога-студия Mana Space.

До 10 ноября в каждом из этих мест — как онлайн, так и оффлайн, — можно найти посуду и мыло, джемы и карамели, мебель и предметы для дома из дерева, фартуки и полотенца, а также мерч с авторскими изображениями от подопечных «Простых вещей». Все особенные товары будут отмечены стикером в виде летающей тарелки — ее нарисовал художник и керамист из мастерских «Простые вещи» Миша Гавричков. Процент от продажи будет перечислен в поддержку инклюзивных мастерских, в которых взрослые люди с ментальными особенностями работают вместе с волонтерами и профессионалами.

Также в рамках акции пройдут мероприятия и встречи. Первая запланирована на 14 октября — «Простые вещи» и Нормальное место проводят День ментального здоровья. Организаторы расскажут о том, как позаботиться о ментальном здоровье в различных жизненных сферах — будь то работа, отношения или творчество. В программе медитативные мастер-классы, выставка и мини-маркет от людей с ментальными особенностями, советы по самоподдержке от психологов, а также рассказы о собственной жизни от людей с психическими расстройствами.