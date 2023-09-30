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В России может резко подорожать вино

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Цены на данную алкогольную продукцию могут вырасти на 25%. Это связано с повышением акцизов. С таким предложением выступило Правительство РФ.

Shutterstock.com

С 1 мая 2024 года ставку предложено увеличить до 108 рублей за литр. При этом она должна будет вырасти в 2025 и 2026 годах. Так, на 2025 год ставку предлагается установить на уровне 112 руб. за 1 л, на 2026 год — 116 руб. за 1 л. Акциз на игристые вина также может увеличиться в три раза, до 141–153 руб. в 2024–2026 годах. Бюджет благодаря повышению акцизов получит дополнительно 150 миллиардов рублей.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев рассказал «Коммерсанту», что тройная индексация акцизов фактически положит конец широкому ассортименту недорогих вин в магазинах у дома. Инициатива как будто играет на руку дистрибуторам с большой долей премиального вина в ассортименте, которые считали, что вино не может стоить дешево, отмечает эксперт.

В апреле Правительство одобрило онлайн-продажу вина через «Почту России». Эксперимент с торговлей должен начаться с 1 ноября.

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