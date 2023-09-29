В Петербурге пройдет благотворительный фестиваль животных из приютов WOOF

Организаторы фестиваля ставят перед собой задачу найти дом животным из приютов, познакомить жителей города с проблемой и рассказать о возможности помочь бездомным кошкам и собакам простыми способами. В прошлом году провели в Петербурге первый фестиваль, и тогда в добре руки попали 50 кошек и собак.

Все животные-участники фестиваля привиты, стерилизованы, обработаны от паразитов и пристраиваются строго по договору ответственного содержания. Каждое животное сопровождает опекун.

«WOOF полюбился жителям Москвы и Ростова-на-Дону, куда мы приезжаем уже много лет. Такую же традицию мы хотели бы создать в Санкт-Петербурге: наш фестиваль — это ежегодный праздник добра и помощи тем, кто всегда рядом и не может помочь себе сам. Мы рады пригласить всех желающих познакомиться с животными из приютов в комфортной обстановке и узнать о социальной проблеме своего города. Не сомневаемся, второй фестиваль WOOF в Санкт-Петербурге покажет еще более радостные результаты по сравнению с прошлым годом», —рассказала президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.

Гостей ждут фото-зона, мастер-классы, фотовыставка и зона с активностями для детей, а также подарки для новых владельцев животных.

На мероприятии будет работать пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, пленки, миски, амуницию, ветошь и медикаменты — организаторы передадут всю помощь приютам-участникам.

Фестиваль WOOF пройдет 7 и 8 октября ДК имени Кирова (Большой просп. Васильевского острова, 83). Вход свободный. Мероприятие разделено на два дня: выставка собак пройдет 7 октября с 11:00 до 19:00, а выставка кошек — 8 октября с 11:00 до 19:00.