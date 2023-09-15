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В Петербурге золотистый ретривер четыре года живет в машине хозяйки: что известно об инциденте на сегодняшний день

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Собаку по кличке Ричард обнаружили несколько недель назад местные жители и забили тревогу. По их словам, животное было заперто и находилось в автомобиле на солнцепеке. Зоозащитники, соседи, депутат и группа юристов уже направили заявления в полицию.

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Обеспокоенные соседи поговорили с владелицей пса, та объяснила, что заперла собаку в автомобиле, потому что животное укусило маленького ребенка хозяйки, поэтому женщина побоялась оставлять ее в квартире, пока муж в командировке.

При этом пес «откормлен и напоен», подчеркнула женщина. Кроме того, собака, по словам хозяйки, «любит сидеть в машине» и ничего ужасного в этом не видит, сообщает «Комсомольская правда».

Однако соседи другого мнения. Они считают, что ретривер уже давно живет в багажнике-будке, «сильно линяет» и «у него стеклянный взгляд», и местные жители уже направили в полицию заявление с жалобой на жестокое обращение с животным.

Некоторые петербуржцы готовы забрать или даже выкупить собаку, но хозяйка на это не соглашается: «Вы не думайте, что я над ней издеваюсь. <…> Я очень люблю животных».

Как пишут «Известия», после жалобы соседей хозяйка забрала пса домой. Однако зоозащитники хотят изъять животное у владельцев. Также к инциденту подключился депутат Госдумы Владимир Бурматов, он направил депутатский запрос в МВД и прокуратуру, а юристы из 70 Адвокатской консультации написали заявление в полицию.

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