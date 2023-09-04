Большой петергофский дворец пообещали сделать доступнее для инвалидов-колясочников после жалобы посетительницы

Об инциденте рассказала посетительница в своих социальных сетях. Она отметила, что собиралась побывать в Большом дворце Петергофа вместе со своей матерью, но сотрудники администрации музея перед входом предупредили посетительниц, что мать девушки должна «нести» инвалидную коляску по лестнице, а девушка с инвалидностью «подниматься» самостоятельно, а не на коляске. В качестве аргумента в администрации сказали, что коляска может поцарапать лестницу.

При этом, как отмечает девушка, на входе в музей посетителям с инвалидностью выдают коляски с аналогичными колесами, которые были у посетительницы. Из-за этого администратор предложила посмотреть фильм о музее на первом этаже дворца.

После инцидента в пресс-службе музея-заповедника «Петергоф» заявили, что сожалеют о случившемся.

«На сегодняшний день Большой петергофский дворец не оснащен оборудованием для подъема на второй этаж людей в инвалидных колясках… В ближайшее время проблема доступности экспозиции второго этажа Большого петергофского дворца будет решена», — отметили сотрудники музея для издания «Подъем».

В «Петергофе» отметили, что информация о доступных экспозициях для маломобильных людей есть на сайте в спецразделе: «В том числе, там указано, что для посетителей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата в Большом петергофском дворце доступны 1 этаж и адаптированная комната с видео-экскурсией по музею. Безусловно, мы понимаем важность обеспечения доступной среды в музее и работаем в этом направлении».