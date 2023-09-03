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Россияне рассказали о своем отношении к песне Шуфутинского «Третье сентября»

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Так, оказалось, что Молодежь в возрасте от 14 до 25 лет чаще слушает композицию, нежели чем другие возрастные группы. А если сегодняшняя дата станет праздником, то молодые мужчины и женщины хотели бы назвать этот день «Международным днем календаря».

Separisa/shutterstock

Почти каждый третий (29%) мужчина в возрасте от 36 до 50 лет заявил, что не будет слушать песню Михаила Шуфутинского, тогда как молодежь настроена более позитивно (дали отрицательный ответ только 23%). А вот среди женщин иная тенденция более пессимистично настроены женщины в возрасте от 26 до 35 лет (35%) доля отрицательных ответов среди 14-25 лет составила 27%, а среди 36-50 лет 30%.

Респонденты также рассказали о том какое настроение испытывают в этот день. Так, молодые мужчины 3 сентября чаще всего испытывают радость и оптимизм новых начинаний, старшее поколение чаще всего не придает значение этому дню. А вот на чувства среди женской аудитории чаще всего 3 сентября не оказывает никакого влияния.

В целом, большинство россиян считают песню хорошей, испытывают приступ агрессии лишь от 7% до 9% россиян в зависимости от возраста.

Вчера в Купчино прошел в парке Интернационалистов прошел фестиваль «Костры рябин». Гости совместно исполнили знаменитую песню, написали «шуфутинки» и торжественно перелистнули календарь.

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