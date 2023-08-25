СМИ: Десятки пациенток обвинили в сексуализированном насилии одного из самых известных врачей Карелии Аркадия Рутгайзера

До конца августа 2023 года имя врача-невролога Аркадия Рутгайзера мало что говорило людям за пределами Карелии. Однако в последние дни оно становится известно на всю страну. Медик с 40-летним стажем, почетный гражданин Петрозаводска, главный внештатный специалист Минздрава Карелии по медицинской реабилитации и экс-депутат республиканского парламента оказался в центре громкого скандала. Десятки женщин утверждают, что прямо на приемах врач прибегал к сексуализированному насилию, домогательствам и неуместным вопросам. Причем первые подобные случаи, утверждают они, могли иметь место еще в 80-е годы! Что об этом известно? И каков шанс столкнуться с домогательствами и нападениями в кабинете врача?
Что случилось?
В 20-х числах августа целый ряд российских изданий опубликовал шокирующие тексты, посвященные сексуализированному насилию и домогательствам, которым, возможно, подверглись десятки жительниц Карелии прямо на приеме у врача. Главным героем этих публикаций стал Аркадий Рутгайзер, известный в республике невролог с почти 40-летним стажем.
Самый ранний случай, о котором пишут журналисты, мог иметь место «почти сорок лет назад». Одна из женщин рассказала журналистке Юлии Ахмедовой из издания «Черта», что в ту пору была еще студенткой и пришла на сеанс иглоукалывания. Она утверждает, что во время приема медсестра вышла из кабинета, после чего врач закрыл дверь на ключ. «Сначала он установил иглы по телу, потом через какое-то время расстегнул ширинку, достал член и начал водить им по моим губам», — цитируют предполагаемую пострадавшую журналисты. По ее словам, она не могла сопротивляться из-за игл в теле. Женщина утверждает, что тогда ничего никому не сказала, так как боялась, что ей не поверят.
Еще один случай, о котором узнали журналисты, мог иметь место в 2018 году. Одна женщина якобы обратилась к Рутгайзеру из-за болей в спине. Попасть к одному из самых известных врачей республики ей удалось через знакомых. На одном из сеансов, утверждает бывшая пациентка, врач принудил ее к оральному сексу.
Другие женщины рассказывали журналистам аналогичные истории. Были и те, кто, по их словам, столкнулся не с прямым и откровенным насилием, а с «фривольными» вопросами, склонением к сексу и неуместными но, «совершенно необходимыми», по словам врача, прикосновениями. В частности, говорится о том, что Рутгайзер во время приема якобы водил пальцами по всему телу пациенток, ложился на них сверху, предлагал расслабиться, засовывал пальцы в рот и трусы. При этом, пишут журналисты, их собеседницы жаловались на домогательства не только со стороны главного героя публикации, но и со стороны других врачей республики.
Кто такой Аркадий Рутгайзер?
Тот факт, что обвинения в адрес Аркадия Рутгайзера стали таким заметным событием, определяется статусом врача в республике. Более десяти лет он руководил в Петрозаводске городской поликлиникой №2. Этот пост он покинул лишь в 2020 году.
По крайней мере с 2015 по 2018 год он являлся главным внештатным специалистом по медицинской реабилитации Минздрава Карелии.
В 2015 году началась сравнительно недолгая политическая карьера Рутгайзера — в тот год он стал депутатом Законодательного собрания республики Карелия от партии «Единая Россия». Он занял место коллеги по партии Ивана Романова, который досрочно сложил с себя депутатские полномочия после того, как стал фигурантом уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних курсантов речного училища. Депутатом Рутгайзер пробыл всего один срок, зато в 2021 году он был удостоен звания почетного гражданина города Петрозаводска.
Сейчас Ругайзер работает в частной клинике «Эскулап». Там все обвинения в отношении врача категорически опровергают.
Оператор клиники «Эскулап»
В ответе на звонок редакции «Собака.ru»:
Мы не даем комментариев по данному вопросу — это все бред, ложь и провокация.
Мнение юриста
Татьяна Белова
Юристка Центра защиты пострадавших от домашнего насилия:
Сложность доказывания насилия, произошедшего дома, на работе, в кабинете врача состоит в том, что оно происходит за закрытыми дверями — нет прямых свидетелей, записей с камеры видеонаблюдения, сложнее собрать и предоставить доказательства. Тем не менее это не значит, что сексуализированное насилие невозможно доказать. Подтвердить совершение преступления можно показаниями — не только своими, но и иных потерпевших или людей, которые не были прямыми очевидцами, но которым пострадавшие рассказывали о произошедшем, а также результатами психолого-психиатрических экспертиз.
К сожалению, в настоящее время не любое проявление сексуализированного насилия уголовно наказуемо. Для того чтобы содеянное было признано изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, необходимо чтобы агрессор применил насилие или воспользовался ситуацией, когда пострадавшая находится в беспомощном состоянии, то есть не может сопротивляться или не понимает, что именно происходит. Есть и ответственность за отдельные проявления домогательств, которая предусмотрена ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).
Всего существует пять статей в Уголовном кодексе, которые направлены на защиту половой неприкосновенности, и среди этих статей многое зависит от возраста пострадавшей, от того, какие действия были совершены. То, что описано одной из пострадавших на процедуре иглоукалывания, — сами действия подпадают под развратные — то есть те действия, которые направлены на удовлетворение собственного желания агрессора, либо на вызывание интереса сексуального у пострадавшей. Такие действия регулируются статьей 135 УК РФ. Но наказуемы они, только если пострадавшим меньше 16 лет.
Если говорить о том, насколько описанные домогательства со стороны врача являются чем-то из ряда вон выходящим, то у нас были случаи в практике организации, когда обращались по поводу насилия со стороны массажистов. Врачи/массажисты имеют доступ к телу, что делает их клиенток/пациенток более уязвимыми. Учитывая в целом латентный характер проблемы сексуализированного насилия, можно предполагать, что и в сфере медицины проблема намного масштабнее, чем мы говорим о ней сейчас.
Официальная статистика демонстрирует, что ежегодно от 13500 до 14200 человек становятся потерпевшими от сексуализированного насилия. Тем не менее масштабы сексуализированного насилия и харассмента намного больше, чем известно официальной статистике. Подобные преступления обладают повышенной латентностью, поскольку связаны с интимной сферой жизни человека, а также потому что пострадавшие боятся не найти поддержки в обществе или готовности помочь со стороны правоохранительных органов, ведь для потерпевшей встретиться с осуждением, обвинением и недоверием в такой ситуации — отдельная, повторная травма.
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