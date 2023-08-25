СМИ: Десятки пациенток обвинили в сексуализированном насилии одного из самых известных врачей Карелии Аркадия Рутгайзера

Что случилось?

В 20-х числах августа целый ряд российских изданий опубликовал шокирующие тексты, посвященные сексуализированному насилию и домогательствам, которым, возможно, подверглись десятки жительниц Карелии прямо на приеме у врача. Главным героем этих публикаций стал Аркадий Рутгайзер, известный в республике невролог с почти 40-летним стажем.

Самый ранний случай, о котором пишут журналисты, мог иметь место «почти сорок лет назад». Одна из женщин рассказала журналистке Юлии Ахмедовой из издания «Черта», что в ту пору была еще студенткой и пришла на сеанс иглоукалывания. Она утверждает, что во время приема медсестра вышла из кабинета, после чего врач закрыл дверь на ключ. «Сначала он установил иглы по телу, потом через какое-то время расстегнул ширинку, достал член и начал водить им по моим губам», — цитируют предполагаемую пострадавшую журналисты. По ее словам, она не могла сопротивляться из-за игл в теле. Женщина утверждает, что тогда ничего никому не сказала, так как боялась, что ей не поверят.

Еще один случай, о котором узнали журналисты, мог иметь место в 2018 году. Одна женщина якобы обратилась к Рутгайзеру из-за болей в спине. Попасть к одному из самых известных врачей республики ей удалось через знакомых. На одном из сеансов, утверждает бывшая пациентка, врач принудил ее к оральному сексу.

Другие женщины рассказывали журналистам аналогичные истории. Были и те, кто, по их словам, столкнулся не с прямым и откровенным насилием, а с «фривольными» вопросами, склонением к сексу и неуместными но, «совершенно необходимыми», по словам врача, прикосновениями. В частности, говорится о том, что Рутгайзер во время приема якобы водил пальцами по всему телу пациенток, ложился на них сверху, предлагал расслабиться, засовывал пальцы в рот и трусы. При этом, пишут журналисты, их собеседницы жаловались на домогательства не только со стороны главного героя публикации, но и со стороны других врачей республики.