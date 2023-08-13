В поселке Лосево прошел Bubble Baba Challenge — заплыв на резиновых куклах

Для того, чтобы стать участником нужно было соблюсти несколько условий: внести стартовый взнос — 1500 рублей, быть трезвым и иметь при себе надувную резиновую женщину или мужчину (или другое схожее «плавсредство» из секс-шопа).

Своей спутнице в заплыве участники соревнования придумывают имена. В этом году мужчины назвали своих надувных женщин: «Сомнительное удовольствие», «Зина1958», «Бабушка Бонифация» и «Шальная Императрица». Среди имён, придуманных женщинами, были: «Скоростная булочка», «Подкродуля», «Нерпусик» и даже «Здравый смысл».

В этом году на соревнованиях в мужском зачете быстрее всех был Кирилл Квитко из Сортавалы, его спутницу звали «Шлюпка». В женском заплыве победу одержала Мария из Петербурга, назвавшая свое плавсредство «Удовольствия».

Напомним, что подобное соревнование проходит не в первый раз. До этого соревнование проходило в 2021 и 2011 годах. А самый первый заплыв в сопровождении секс-игрушек прошел в далеком 2003 году.