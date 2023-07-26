Ушла эпоха! Россияне больше не считают работу в нефтегазе самой желанной! Ее место занял IT-сектор

Недавний опрос показал — россияне перестали считать нефтегазовую отрасль самым престижным вариантом трудоустройства. Если в 2020 году нефтянку в таком качестве рассматривали 48% опрошенных, то в 2023 — только 42%. Почему работа в этой сфере постепенно перестает быть самой желанной в глазах жителей страны? Отражает ли это реальную ситуацию в отрасли? И что в реальности может предложить новая российская профессия мечты?
Алена Владимирская
Основательница сервиса поиска вакансий Facancy:
Россия — ресурсная страна. Поэтому работа в компаниях вроде «Газпрома», «Лукойла» всегда была престижной и таковой на самом деле остается. Во-первых, в нефтянке платят больше, чем в других отраслях. Во-вторых, это история про надежность. А поскольку большинство людей хотят стабильности и высокой зарплаты, это направление будет престижно всегда, во всяком случае, я пока не вижу предпосылок к обратному.
Но рядом вырастает новая престижная отрасль — это IT. И это происходит ровно по тем же причинам: стабильность и высокая оплата. Ну и здесь есть дополнительный плюс в виде возможности работать из любой точки мира, во всяком случае, из любой точки России, чего условный «Газпром», конечно, не дает. Нельзя на вышке работать удалено. Даже в офисе нефтяной компании этого делать не получится.
Но это все же не история про то, что работать с газом и нефтью стало не круто. Просто нашлась отрасль, которая стала такой же привлекательной. Это хорошо видно по откликам наших клиентов (а они у нас в основном нацелены на высокие, топ-менеджерские, позиции). Они откликаются и туда, и туда. То есть ставят в резюме в качестве приоритетных направлений и газ/нефть, и IT.
При этом когда мы говорим о детях, то, разумеется, родители больше их отдают в IT. Но опять же, это связано не с тем, что программирование сейчас более престижно. Оно более доступно. Нет на каждом углу рекламы курсов, которые за полгода обещают вас сделать менеджером «Газпрома». А вот объявления «Поступай к нам и за полгода станешь высокоуровневым программистом» — есть.
Да, в нефтянке никогда не было истории про то, что им нужно очень много людей. Управленческие кадры они в нужном количестве воспитывают внутри себя. А синих воротничков — тех, кто работает на добыче, — раньше было нужно довольно приличное количество, но сейчас оно тоже потихоньку снижается. Но надо учитывать и тот факт, что IT-отрасль тоже постепенно насыщается топами. Истории про то, что человек был финансовым директором в ритейле или нефтянке, а потом пришел на ту же позицию в IT, становятся все более редкими. Такого уже почти нет. Спрос сохраняется именно на рядовых программистов, хотя и он уже не столь ажиотажный, каким был пару лет назад.
И здесь мы подходим к очень важной проблеме. Большинство людей, говоривших, что они хотят работать в «Газпроме» (или чтобы их дети там работали), не имели в виду позицию геологоразведчика. Они представляли красивую жизнь, где они приезжали в красивый офис в Лахте на шикарной машине. Это некоторая мечта, картинка из глянцевого журнала, в которую очень хотелось верить.
И в этом смысле история про «хочу пойти в IT» или «хочу, чтобы ребенок пошел в IT» мало отличается. Большинство при этих словах представляют себя или свое чадо в хорошем офисе или даже на берегу моря, нажимающих какие-то кнопки в компе и получающих за это огромные деньги. В этом смысле у большинства людей одинаково абстрактное представление об условном «Газпроме» и об IT-отрасли как о некой синекуре. И это показывает наши давние проблемы с профориентацией, когда люди считают, что нужно просто всеми правдами и неправдами попасть в отрасль, которая прет, а там уж как-то все само пойдет. Это неправда.
Если же на секунду вернуться к положению нефтянки в стране, то там все как было жирно, так и осталось. Поэтому я скажу так: если у вас есть возможность комфортного входа в газ, нефть, в ресурсные компании, в алмазы, и если это все вам хоть сколько-нибудь не противно, то этим надо пользоваться. Если же понятной точки входа нет, то пробиться туда будет сложно. Но это так уже лет 20, так что ничего не изменилось.
Мария Бузунова
Руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО:
Наш недавний опрос показал, что у людей действительно сильно изменилось отношение к отраслям и восприятие престижности профессий и сфер. Так, если в целом по стране в 2020 году наиболее престижной люди считали карьеру в сфере нефти и газа (сразу 48%), то летом 2023 таких стало на 6% меньше. В свою очередь IT-сфера, наоборот, набрала очки: рост выше отметки в 49% в целом по стране. Среди петербуржцев ситуация аналогичная: за 3 года отношение как работающего населения, так и соискателей сильно изменилось. IT-сфера для петербуржцев теперь также на первом месте по престижности — за нее отдали голоса сразу 57% опрошенных горожан, за нефтегазовую отрасль проголосовали 45%, отставание достаточно большое (12 процентных пунктов).
Подобное изменение отношения оправдано по многим аспектам. IT-сфера, с точки зрения вхождения в нее и получения образования, более доступна, чем нефтегазовая отрасль. Сейчас есть множество курсов, позволяющих освоить азы той или иной IT-специальности. Да, человек не станет хорошим программистом, пройдя трехмесячные курсы, но при учете старания и терпения за несколько лет он правда может превратиться из зеленого джуна в зрелого мидла. Между тем, чтобы получить полноценную профессию в нефтегазовой отрасли (не рабочую, а менеджерскую), россиянам нужно потратить порядка 4 лет и большое количество средств.
Также важен аспект денег. IT-отрасль на старте карьеры действительно может давать не самый высокий доход, но аналитика показывает, что после 1–3 лет качественного труда работодатели повышают зарплату начинающим айтишникам на 80% (с 44 000 до 80 000 рублей). Подобного зарплатного роста в нефтегазовой отрасли нет, здесь средний рост за первые три года может достигать 20-30% (с 50 000 до 70 000). Но при этом далее зарплаты опытных айтишников растут достаточно быстро, сильно опережая доход специалистов с аналогичным опытом в нефтегазовой сфере.
Ну и, наконец, для любой сферы немаловажен и пиар. В данном случае IT-сфера за последние три года была максимально прорекламирована во всех СМИ, у большинства блогеров, программах на ТВ, новостях в соцсетях и т.п. Это, конечно же, дало свои плоды — люди все еще верят рекламе. В то же время знаем ли мы о какой-то серьезной рекламе компаний из сферы нефти и газа? Риторический вопрос. В данном случае нефтегазовая отрасль может по большей части восприниматься через бренд работодателя, который строился в нулевых, но этого уже мало, чтобы привлечь людей, тем более молодое поколение.
Еще один важный фактор, который может быть маркером престижности для россиян в 2023 году, — возможность работать из любой точки страны или даже мира. В данном случае IT-сфера явно обыгрывает нефтегазовую отрасль, которая в большинстве случаев привязана к промышленной площадке. Сюда же укладывается серьёзный фактор безопасности и сохранности здоровья работников: диджитал-сфера не сулит работникам возможного производственного травматизма, в отличие от производственной сферы. А за последний год мы видим, как сильно у россиян (и петербуржцев в частности) выросли запросы на соблюдение баланса личной и рабочей жизни (в 2022 году о важности этого фактора заявляли порядка 30%, сейчас — уже более 56%).
Идти ли сейчас в нефтянку или нет — вопрос отличный. С одной стороны, спрос на рабочих, особенно высококвалифицированных рабочих, в данной отрасли всегда есть, а значит, будет и работа. С другой стороны, потенциальные соискатели должны быть готовы к достаточно сложной (и с точки зрения физической, и с точки зрения промышленной безопасности) работе. Но при этом всем сломя голову бросаться в IT-сферу тоже бессмысленно — она уже давно не резиновая, и в ней тоже есть свои минусы: нужно постоянно серьезно учиться, обновлять знания, быть готовым к постоянной сидячей работе, очень коротким дедлайнам, нестабильности и закрытию проектов из-за самых разных событий в стране и мире.
Дмитрий Пучков
Директор по развитию Авито Работы:
Нефтегазовый сектор всегда был узконаправленным, но очень престижным и сложным направлением. Как и другие обрабатывающие секторы, нефтегазовая отрасль промышленности, изначально сосредоточена на особых сегментах бизнеса, в отличие от того же IT-рынка, у которого функциональный спектр гораздо шире.
Мы можем отметить значительный рост влияния IT-сегмента на рынок труда, так как в последние несколько лет он вместе с ростом цифровизации и диджитализации стремительно набирал обороты. В связи с этим многие прогрессивные компании все больше нуждаются в собственных айтишниках, увеличивая количество рабочих мест в штате организации и расширяя долю IT-специальностей на рынке труда.
Помимо увеличения количества вакансий, в высших учебных заведениях также прослеживается рост востребованности IT-сегмента у абитуриентов, что вполне ожидаемо. Согласно данным Авито Работы, сфера предлагает даже неопытным специалистам достаточно высокую заработную плату, гибкие графики, а также возможность работать из любой точки мира. Последнее преимущество давно стало устойчивым и привлекательным трендом, а в нефтегазовом секторе удаленный формат работы почти недоступен, разве что некоторым белым воротничкам. К тому же и спрос на специалистов, и заработные платы в IT-сегменте стремительно растут. По данным Авито Работы, в июле 2023 года количество вакансий в секторе увеличилось на 58% в сравнении с тем же периодом прошлого года, а заработные платы — на 12%.
В нефтегазовом деле ситуация обстоит иначе. Сложные предметы для поступления в вузы, высокая нагрузка при обучении, а также часто вахтовый метод работы сдерживают абитуриентов. Однако отрасль располагает огромным числом преимуществ. Невысокая конкуренция, достойная заработная плата, предложения о трудоустройстве еще на этапе обучения в вузе, а также стабильная востребованность специалистов гарантируют выпускникам перспективы, которые не будут зависеть от постоянно возникающих трендов.
Специалисты в областях нефти и газа в первую очередь требуются на вахте в регионах добычи сырья, например, на Сахалине или в Сибири. Но и в Санкт-Петербурге вполне возможно найти работу в отрасли. В северной столице располагаются офисы и штаб-квартиры крупнейших компаний страны по нефтегазовой деятельности, а также заводы по производству специального оборудования, что дает возможность специалистам работать в пределах Ленинградской области.
Пресс-служба сервиса SuperJob
В ответе на запрос редакции «Собака.ru»:
«Перспективных специальностей не существует. Идти учиться перспективным специальностям — это странная и бесполезная вещь. Также неправильно говорить “востребованная специальность”: у нас таких нет, потому что востребованы все — от врачей и учителей до строителей и программистов. Особенно высококвалифицированные.
Кадров сейчас не хватает везде, абсолютно во всех отраслях. Этому есть несколько причин, начиная с пандемии коронавируса, заканчивая СВО и демографической ямой — следствием низкой рождаемости в 90-е гг. Нужно идти туда, где интересно. Так вы всегда будете опережать тех, кто пошёл учиться на то же самое, но душа к этому не лежит».
Комментарии (0)