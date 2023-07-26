Ушла эпоха! Россияне больше не считают работу в нефтегазе самой желанной! Ее место занял IT-сектор

Да, в нефтянке никогда не было истории про то, что им нужно очень много людей. Управленческие кадры они в нужном количестве воспитывают внутри себя. А синих воротничков — тех, кто работает на добыче, — раньше было нужно довольно приличное количество, но сейчас оно тоже потихоньку снижается. Но надо учитывать и тот факт, что IT-отрасль тоже постепенно насыщается топами. Истории про то, что человек был финансовым директором в ритейле или нефтянке, а потом пришел на ту же позицию в IT, становятся все более редкими. Такого уже почти нет. Спрос сохраняется именно на рядовых программистов, хотя и он уже не столь ажиотажный, каким был пару лет назад.

И здесь мы подходим к очень важной проблеме. Большинство людей, говоривших, что они хотят работать в «Газпроме» (или чтобы их дети там работали), не имели в виду позицию геологоразведчика. Они представляли красивую жизнь, где они приезжали в красивый офис в Лахте на шикарной машине. Это некоторая мечта, картинка из глянцевого журнала, в которую очень хотелось верить.

И в этом смысле история про «хочу пойти в IT» или «хочу, чтобы ребенок пошел в IT» мало отличается. Большинство при этих словах представляют себя или свое чадо в хорошем офисе или даже на берегу моря, нажимающих какие-то кнопки в компе и получающих за это огромные деньги. В этом смысле у большинства людей одинаково абстрактное представление об условном «Газпроме» и об IT-отрасли как о некой синекуре. И это показывает наши давние проблемы с профориентацией, когда люди считают, что нужно просто всеми правдами и неправдами попасть в отрасль, которая прет, а там уж как-то все само пойдет. Это неправда.

Если же на секунду вернуться к положению нефтянки в стране, то там все как было жирно, так и осталось. Поэтому я скажу так: если у вас есть возможность комфортного входа в газ, нефть, в ресурсные компании, в алмазы, и если это все вам хоть сколько-нибудь не противно, то этим надо пользоваться. Если же понятной точки входа нет, то пробиться туда будет сложно. Но это так уже лет 20, так что ничего не изменилось.