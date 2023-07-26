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Ушла эпоха! Россияне больше не считают работу в нефтегазе самой желанной! Ее место занял IT-сектор

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Недавний опрос показал — россияне перестали считать нефтегазовую отрасль самым престижным вариантом трудоустройства. Если в 2020 году нефтянку в таком качестве рассматривали 48% опрошенных, то в 2023 — только 42%. Почему работа в этой сфере постепенно перестает быть самой желанной в глазах жителей страны? Отражает ли это реальную ситуацию в отрасли? И что в реальности может предложить новая российская профессия мечты?

Алена Владимирская

Основательница сервиса поиска вакансий Facancy:

Россия — ресурсная страна. Поэтому работа в компаниях вроде «Газпрома», «Лукойла» всегда была престижной и таковой на самом деле остается. Во-первых, в нефтянке платят больше, чем в других отраслях. Во-вторых, это история про надежность. А поскольку большинство людей хотят стабильности и высокой зарплаты, это направление будет престижно всегда, во всяком случае, я пока не вижу предпосылок к обратному.

Но рядом вырастает новая престижная отрасль — это IT. И это происходит ровно по тем же причинам: стабильность и высокая оплата. Ну и здесь есть дополнительный плюс в виде возможности работать из любой точки мира, во всяком случае, из любой точки России, чего условный «Газпром», конечно, не дает. Нельзя на вышке работать удалено. Даже в офисе нефтяной компании этого делать не получится.

Но это все же не история про то, что работать с газом и нефтью стало не круто. Просто нашлась отрасль, которая стала такой же привлекательной. Это хорошо видно по откликам наших клиентов (а они у нас в основном нацелены на высокие, топ-менеджерские, позиции). Они откликаются и туда, и туда. То есть ставят в резюме в качестве приоритетных направлений и газ/нефть, и IT.

При этом когда мы говорим о детях, то, разумеется, родители больше их отдают в IT. Но опять же, это связано не с тем, что программирование сейчас более престижно. Оно более доступно. Нет на каждом углу рекламы курсов, которые за полгода обещают вас сделать менеджером «Газпрома». А вот объявления «Поступай к нам и за полгода станешь высокоуровневым программистом» — есть.

«У большинства людей одинаково абстрактное представление об условном "Газпроме" и об IT-отрасли»

Да, в нефтянке никогда не было истории про то, что им нужно очень много людей. Управленческие кадры они в нужном количестве воспитывают внутри себя. А синих воротничков — тех, кто работает на добыче, — раньше было нужно довольно приличное количество, но сейчас оно тоже потихоньку снижается. Но надо учитывать и тот факт, что IT-отрасль тоже постепенно насыщается топами. Истории про то, что человек был финансовым директором в ритейле или нефтянке, а потом пришел на ту же позицию в IT, становятся все более редкими. Такого уже почти нет. Спрос сохраняется именно на рядовых программистов, хотя и он уже не столь ажиотажный, каким был пару лет назад.

И здесь мы подходим к очень важной проблеме. Большинство людей, говоривших, что они хотят работать в «Газпроме» (или чтобы их дети там работали), не имели в виду позицию геологоразведчика. Они представляли красивую жизнь, где они приезжали в красивый офис в Лахте на шикарной машине. Это некоторая мечта, картинка из глянцевого журнала, в которую очень хотелось верить.

И в этом смысле история про «хочу пойти в IT» или «хочу, чтобы ребенок пошел в IT» мало отличается. Большинство при этих словах представляют себя или свое чадо в хорошем офисе или даже на берегу моря, нажимающих какие-то кнопки в компе и получающих за это огромные деньги. В этом смысле у большинства людей одинаково абстрактное представление об условном «Газпроме» и об IT-отрасли как о некой синекуре. И это показывает наши давние проблемы с профориентацией, когда люди считают, что нужно просто всеми правдами и неправдами попасть в отрасль, которая прет, а там уж как-то все само пойдет. Это неправда.

Если же на секунду вернуться к положению нефтянки в стране, то там все как было жирно, так и осталось. Поэтому я скажу так: если у вас есть возможность комфортного входа в газ, нефть, в ресурсные компании, в алмазы, и если это все вам хоть сколько-нибудь не противно, то этим надо пользоваться. Если же понятной точки входа нет, то пробиться туда будет сложно. Но это так уже лет 20, так что ничего не изменилось.

Master1305 / Shutterstock

Мария Бузунова

Руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО:

Наш недавний опрос показал, что у людей действительно сильно изменилось отношение к отраслям и восприятие престижности профессий и сфер. Так, если в целом по стране в 2020 году наиболее престижной люди считали карьеру в сфере нефти и газа (сразу 48%), то летом 2023 таких стало на 6% меньше. В свою очередь IT-сфера, наоборот, набрала очки: рост выше отметки в 49% в целом по стране. Среди петербуржцев ситуация аналогичная: за 3 года отношение как работающего населения, так и соискателей сильно изменилось. IT-сфера для петербуржцев теперь также на первом месте по престижности — за нее отдали голоса сразу 57% опрошенных горожан, за нефтегазовую отрасль проголосовали 45%, отставание достаточно большое (12 процентных пунктов).

Подобное изменение отношения оправдано по многим аспектам. IT-сфера, с точки зрения вхождения в нее и получения образования, более доступна, чем нефтегазовая отрасль. Сейчас есть множество курсов, позволяющих освоить азы той или иной IT-специальности. Да, человек не станет хорошим программистом, пройдя трехмесячные курсы, но при учете старания и терпения за несколько лет он правда может превратиться из зеленого джуна в зрелого мидла. Между тем, чтобы получить полноценную профессию в нефтегазовой отрасли (не рабочую, а менеджерскую), россиянам нужно потратить порядка 4 лет и большое количество средств.

Также важен аспект денег. IT-отрасль на старте карьеры действительно может давать не самый высокий доход, но аналитика показывает, что после 1–3 лет качественного труда работодатели повышают зарплату начинающим айтишникам на 80% (с 44 000 до 80 000 рублей). Подобного зарплатного роста в нефтегазовой отрасли нет, здесь средний рост за первые три года может достигать 20-30% (с 50 000 до 70 000). Но при этом далее зарплаты опытных айтишников растут достаточно быстро, сильно опережая доход специалистов с аналогичным опытом в нефтегазовой сфере.

«Зарплаты опытных айтишников растут достаточно быстро, сильно опережая доход специалистов с аналогичным опытом в нефтегазовой сфере»

Ну и, наконец, для любой сферы немаловажен и пиар. В данном случае IT-сфера за последние три года была максимально прорекламирована во всех СМИ, у большинства блогеров, программах на ТВ, новостях в соцсетях и т.п. Это, конечно же, дало свои плоды — люди все еще верят рекламе. В то же время знаем ли мы о какой-то серьезной рекламе компаний из сферы нефти и газа? Риторический вопрос. В данном случае нефтегазовая отрасль может по большей части восприниматься через бренд работодателя, который строился в нулевых, но этого уже мало, чтобы привлечь людей, тем более молодое поколение.

Еще один важный фактор, который может быть маркером престижности для россиян в 2023 году, — возможность работать из любой точки страны или даже мира. В данном случае IT-сфера явно обыгрывает нефтегазовую отрасль, которая в большинстве случаев привязана к промышленной площадке. Сюда же укладывается серьёзный фактор безопасности и сохранности здоровья работников: диджитал-сфера не сулит работникам возможного производственного травматизма, в отличие от производственной сферы. А за последний год мы видим, как сильно у россиян (и петербуржцев в частности) выросли запросы на соблюдение баланса личной и рабочей жизни (в 2022 году о важности этого фактора заявляли порядка 30%, сейчас — уже более 56%).

Идти ли сейчас в нефтянку или нет — вопрос отличный. С одной стороны, спрос на рабочих, особенно высококвалифицированных рабочих, в данной отрасли всегда есть, а значит, будет и работа. С другой стороны, потенциальные соискатели должны быть готовы к достаточно сложной (и с точки зрения физической, и с точки зрения промышленной безопасности) работе. Но при этом всем сломя голову бросаться в IT-сферу тоже бессмысленно — она уже давно не резиновая, и в ней тоже есть свои минусы: нужно постоянно серьезно учиться, обновлять знания, быть готовым к постоянной сидячей работе, очень коротким дедлайнам, нестабильности и закрытию проектов из-за самых разных событий в стране и мире.

Master1305 / Shutterstock

Дмитрий Пучков

Директор по развитию Авито Работы:

Нефтегазовый сектор всегда был узконаправленным, но очень престижным и сложным направлением. Как и другие обрабатывающие секторы, нефтегазовая отрасль промышленности, изначально сосредоточена на особых сегментах бизнеса, в отличие от того же IT-рынка, у которого функциональный спектр гораздо шире.

Мы можем отметить значительный рост влияния IT-сегмента на рынок труда, так как в последние несколько лет он вместе с ростом цифровизации и диджитализации стремительно набирал обороты. В связи с этим многие прогрессивные компании все больше нуждаются в собственных айтишниках, увеличивая количество рабочих мест в штате организации и расширяя долю IT-специальностей на рынке труда.

Помимо увеличения количества вакансий, в высших учебных заведениях также прослеживается рост востребованности IT-сегмента у абитуриентов, что вполне ожидаемо. Согласно данным Авито Работы, сфера предлагает даже неопытным специалистам достаточно высокую заработную плату, гибкие графики, а также возможность работать из любой точки мира. Последнее преимущество давно стало устойчивым и привлекательным трендом, а в нефтегазовом секторе удаленный формат работы почти недоступен, разве что некоторым белым воротничкам. К тому же и спрос на специалистов, и заработные платы в IT-сегменте стремительно растут. По данным Авито Работы, в июле 2023 года количество вакансий в секторе увеличилось на 58% в сравнении с тем же периодом прошлого года, а заработные платы — на 12%.

«В нефтегазовом секторе удаленный формат работы почти недоступен, разве что некоторым белым воротничкам»

В нефтегазовом деле ситуация обстоит иначе. Сложные предметы для поступления в вузы, высокая нагрузка при обучении, а также часто вахтовый метод работы сдерживают абитуриентов. Однако отрасль располагает огромным числом преимуществ. Невысокая конкуренция, достойная заработная плата, предложения о трудоустройстве еще на этапе обучения в вузе, а также стабильная востребованность специалистов гарантируют выпускникам перспективы, которые не будут зависеть от постоянно возникающих трендов.

Специалисты в областях нефти и газа в первую очередь требуются на вахте в регионах добычи сырья, например, на Сахалине или в Сибири. Но и в Санкт-Петербурге вполне возможно найти работу в отрасли. В северной столице располагаются офисы и штаб-квартиры крупнейших компаний страны по нефтегазовой деятельности, а также заводы по производству специального оборудования, что дает возможность специалистам работать в пределах Ленинградской области.

Пресс-служба сервиса SuperJob

В ответе на запрос редакции «Собака.ru»:

«Перспективных специальностей не существует. Идти учиться перспективным специальностям — это странная и бесполезная вещь. Также неправильно говорить “востребованная специальность”: у нас таких нет, потому что востребованы все — от врачей и учителей до строителей и программистов. Особенно высококвалифицированные.

Кадров сейчас не хватает везде, абсолютно во всех отраслях. Этому есть несколько причин, начиная с пандемии коронавируса, заканчивая СВО и демографической ямой — следствием низкой рождаемости в 90-е гг. Нужно идти туда, где интересно. Так вы всегда будете опережать тех, кто пошёл учиться на то же самое, но душа к этому не лежит».

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