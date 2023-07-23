Госдума отклонила проект закона о штрафах за выгул собак без намордников

В Госдуме отметили, что в июне был принят закон, в соответствии с которым, Кодекс был дополнен статьей об административной ответственности за нарушение требований в области обращения с животными. «Указанная норма Кодекса распространяется в том числе на выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника, в связи с чем предлагаемые изменения представляются избыточными. На основании изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в отзыве на законопроект.

Проект петербургских парламентариев предлагал внести новую статью в Кодекс об административных правонарушениях. За нарушение выгула предлагалось штрафовать: граждан — до 3 тыс. рублей, должностных лиц до 15 тысяч, а юридических лиц — до 30 тысяч.

Напомним, что инициатива ввести штрафы за выгул собак опасных пород без намордников была предложена еще в марте. Тогда проект закона одобрили 40 депутатов, в Госдуму его планировалось направить после одобрения во втором чтении.