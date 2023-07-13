В Петербурге открывается интерактивный музей «В Тишине» — проводник в мир глухих и слабослышащих людей

Как рассказали «Собака.ru» кураторы проекта, музей «В Тишине» — это «первый и пока единственный в России музей, который служит проводником в мир глухих и слабослышащих людей». В музее рассказывают факты и развенчивают мифы о жизни людей с нарушением слуха, знакомят с техническими устройствами, которые глухие используют в быту — в частности, будильником и дверным звонком со световым сигналом, текстофоном, радионяней, —формируют отношение к жестовому языку как к иностранному, а самое главное, в игровой форме учат преодолевать то, что разделяет два мира, слышащих и неслышащих людей — языковой барьер.

Во время экскурсии посетители музея надевают шумозащитные наушники — оказавшись в тишине, в сопровождении глухого или слабослышащего экскурсовода они проходят пять залов, где выполняют различные задания, пробуя говорить руками, слышать глазами и чувствовать музыку телом. Как отмечают в музее, чем больше они погружаются в игровой процесс, проживая ситуации, с которыми сталкиваются люди с нарушением слуха, чем больше узнают слов на жестовых языках, тем больше проникаются эмпатией — не только к глухим, но и друг другу.

«Глухие люди живут в параллельном мире, отдельно от нас. Они чувствуют себя иностранцами в собственной стране. Они живут рядом с нами, но мы не замечаем, не видим, не слышим их, хотя из-за особенностей своего здоровья не слышат именно они... Существующие стереотипы, чувство неловкости, которое возникает, когда в нашем окружении появляются глухие, заставляют нас думать, что с ними нельзя общаться. Но это совсем не так», — говорит основательница музея Мария Айзина.

Музей «В Тишине» откроется 26 июля в пространстве на Галерной улице, 20-22.

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