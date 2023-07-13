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Общество

В Эрмитаже появился первый в России путеводитель для людей с аутизмом и другими особенностями ментального развития

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В путеводителе есть два маршрута по Главному музейному комплексу с разными входами — со стороны Иорданской лестницы и Шуваловского проезда. Каждый из них подробно описан и дополнен полезными советами: в какие дни и часы в Эрмитаже меньше всего посетителей, где можно отдохнуть, где нужно быть особенно внимательным.

Shutterstock.com

Новый проект государственного музея и Центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» должен помочь особенным посетителям сориентироваться в музейном пространстве.

Рекомендациями могут воспользоваться не только родители детей с особенностями ментального развития и расстройством аутистического спектра (РАС), но и многие другие. К примеру, пожилые люди, которым трудно воспринимать информацию в больших объемах, или люди в тяжелой жизненной ситуации, для которых скопление людей и шумные пространства могут быть таким же серьезным препятствием, как и для людей с аутизмом.

«И для того, чтобы людям, которым трудно освоиться в музее, стало легче, составлен специальный путеводитель. Цель его — помочь родителям особенных детей подготовиться к визиту в музей», — сказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В ближайшее время «Путеводителя для людей с Расстройством аутистического спектра и родителей детей с аутизмом и другими нарушениями развития в ментальной сфере» появится на официальном сайте Эрмитажа, в разделе «Доступный музей», оттуда его можно будет скачать.

В планах создать в музее комфортные зоны для особых посетителей. Кроме того, обсуждается возможность введения «тихих часов», когда Эрмитаж будет открыт только для индивидуального посещения и недоступен для туристических групп.

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