«Ночлежка» проведет акцию «Уличный магазин» для бездомных людей в Петербурге

«Уличный магазин» в формате pop-up откроют на один день для клиентов «Ночлежки». Посетить его смогут как люди, живущие в приютах «Ночлежки», так и бездомные, которые приходят в проекты благотворительной организации за помощью. Всего подыскать себе новую одежду в этот день смогут около 100 человек.

Команда из благотворительных магазинов «Спасибо!» организуют во дворе «Ночлежки» аналог настоящего магазина: вещи будут развешены на рейлах, примерить их можно будет в специально оборудованных зонах. С выбором помогут консультанты. Кроме этого, на акции будет работать бьюти-зона: волонтеры-стилисты сделают стрижки, укладки и макияж клиентам и клиенткам «Ночлежки».

«Мы считаем, что каждый человек вне зависимости от обстоятельств имеет право на хорошее отношение. Поэтому мы решили ухватиться за формат уличного магазина, чтобы предложить людям, оказавшимся в непростых условиях, почувствовать сервис и приятное отношение, дать выбор и подарить хорошее настроение. Несмотря на то, что магазин будет работать во дворе под открытым небом, обслуживание в нём будет на высшем уровне для всех гостей», – отмечает PR-директор благотворительных магазинов «Спасибо!» Ксения Чепига.

«Уличный магазин» Ночлежки и «Спасибо!» пройдет в Петербурге уже в третий раз. В этом году он пройдет 6 июля в приюте «Ночлежки» на Боровой улице, 112Б. Подобная акция пройдет и в Москве, но уже 13 июля.