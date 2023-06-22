Фонд AdVita открывает сезон онлайн-лектория с выступления петербургского поэта Игоря Булатовского

Первая встреча пройдет 29 июня в 19:00, на ней петербургский поэт, критик, переводчик поэтических текстов с идиша и французского, основатель независимого издательства Jaromír Hladík press Игорь Булатовский прочитает свои стихи.

Вечер чтения стихов онлайн — редкий формат для благотворительных событий. Для участников это возможность и послушать вживую, и разделить эмоцию, и задать вопрос, и поделиться впечатлением, но потом остается запись, к которой всегда можно вернуться.

«Я знаю, что поэтические вечера сейчас редкость, и не то что пресловутые стадионы шестидесятников — и маленькие гостиные не очень собираются. Люди отвыкли слушать, как поэт читает свои стихи. Но интонация, ритм, дыхание и есть то главное, что делает стихи стихами. Авторская интонация и есть то самое важное, что помогает понять текст — просто потому, что ты слышишь, как поэт расставляет акценты, как дышит и как прерывает дыхание, как задает схему и как нарушает ее, как соединяет строчки между собой — а потом стихотворения в единый цикл. Игорь Булатовский — поэт уважаемый и заслуженный, только что получивший премию Андрея Белого, публично читает свои стихи раз в сто лет — и спасибо ему, что он делает это для нас. Легко не будет — но сильное впечатление будет, обещаю», — отмечает член правления фонда AdVita Елена Грачева.

Сделать пожертвование и получить приглашение на встречу можно по ссылке. Кроме того, у фонда остались записи предыдущих встреч в пользу фонда. Доступ к ним также можно получить за пожертвование. Все они есть на странице проекта: