Фонд AdVita открывает сезон онлайн-лектория с выступления петербургского поэта Игоря Булатовского

В рамках проекта пройдет цикл встреч с историками, литературоведами, исследователями и другими интересными людьми в пользу подопечных фонда AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими заболеваниями. Все лекторы выступают без гонорара, а посетить онлайн-встречу можно за пожертвование в фонд.
Первая встреча пройдет 29 июня в 19:00, на ней петербургский поэт, критик, переводчик поэтических текстов с идиша и французского, основатель независимого издательства Jaromír Hladík press Игорь Булатовский прочитает свои стихи.
Вечер чтения стихов онлайн — редкий формат для благотворительных событий. Для участников это возможность и послушать вживую, и разделить эмоцию, и задать вопрос, и поделиться впечатлением, но потом остается запись, к которой всегда можно вернуться.
«Я знаю, что поэтические вечера сейчас редкость, и не то что пресловутые стадионы шестидесятников — и маленькие гостиные не очень собираются. Люди отвыкли слушать, как поэт читает свои стихи. Но интонация, ритм, дыхание и есть то главное, что делает стихи стихами. Авторская интонация и есть то самое важное, что помогает понять текст — просто потому, что ты слышишь, как поэт расставляет акценты, как дышит и как прерывает дыхание, как задает схему и как нарушает ее, как соединяет строчки между собой — а потом стихотворения в единый цикл. Игорь Булатовский — поэт уважаемый и заслуженный, только что получивший премию Андрея Белого, публично читает свои стихи раз в сто лет — и спасибо ему, что он делает это для нас. Легко не будет — но сильное впечатление будет, обещаю», — отмечает член правления фонда AdVita Елена Грачева.
Сделать пожертвование и получить приглашение на встречу можно по ссылке. Кроме того, у фонда остались записи предыдущих встреч в пользу фонда. Доступ к ним также можно получить за пожертвование. Все они есть на странице проекта:
- с искусствоведом Дильшат Харман (которую многие знают по «Страдающему средневековью») о художницах начала XX века Ремедиос Варо и Леоноре Каррингтон;
- с Татьяной Мэй о том, как в тридцатые годы XIX века Россию навестила холера;
- с поэтом и исследователем блокады Полиной Барсковой и петербургской писательницей Наталией Соколовской — ко Дню снятия блокады мы говорили о блокадной поэзии и дневниках Ольги Берггольц;
- поэтические чтения с Марией Степановой, которая представила свои новые стихи эксклюзивно в рамках акции «Лекторий AdVita».
Комментарии (0)