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Отключать горячую воду дольше чем на 14 дней запретит Роспотребнадзор

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Ведомство готовит поправки в СанПин, в которых пропишут сроки ежегодно в период профилактических работ водоснабжения. Сейчас этот период никак не регламентирован.

Shutterstock.com

«В 2021 году утратил силу СанПиН „Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения…“, который установил требование: отключение систем не должно превышать 14 суток в период ежегодных профилактических ремонтов», — уточнили в Роспотребнадзоре для «Известий».

На данный момент нет правил, по которым регламентировались эти сроки. Органы местного самоуправления решают, насколько будут отключать горячую воду. В Роспотребнадзоре отмечают, что срок в 14 дней носит лишь рекомендательный характер, эти временные рамки не всегда соблюдаются.

Поэтому, «учитывая многочисленные обращения граждан и организаций по данному вопросу», Роспотребнадзор решил внести правки в санитарные требования. Предполагается, что за нарушение сроков тепловым компаниям может грозить приостановление деятельности до 90 суток.

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