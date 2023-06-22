Документальный фильм «Дайте мне победить» о жизни атлетов с ментальными особенностями представят в Петербурге

В основе ленты режиссеров Марии Финкельштейн и Светланы Музыченко — судьбы спортсменов из Петербурга, Южно-Сахалинска, Уфы, Пензы, Костромы, Казани и Москвы.

Вдохновителем проекта стала Ольга Слуцкер, президент Специальной Олимпиады России. По ее словам, фильм призван поддержать семьи, в которых воспитываются дети с особенностями интеллектуального развития: реальные истории показывают родителям, как можно организовать жизнь ребенка так, чтобы она была полноценной и интересной, а его спортивными достижениями можно было гордиться. В России воспользоваться такой программой для ребенка можно бесплатно.

Мария Финкельштейн рассказала, что задача картины прежде всего в том, чтобы донести истории героев до массового зрителя, не отпугнув его: "Если среди зрителей окажутся родители особенного ребенка и узнают, что у них есть вариант попробовать какую-то специальную спортивную секцию и дать сыну или дочери шанс, стимул, изменить их жизнь, это будет отличный результат".

Премьера и встреча с авторами фильма пройдет 29 июня в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge. «Дайте мне победить» покажут гостям, имеющим отношение к инклюзивности, благотворительности и развивающим такие проекты в Петербурге.