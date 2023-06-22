Документальный фильм «Дайте мне победить» о жизни атлетов с ментальными особенностями представят в Петербурге

В основе ленты режиссеров Марии Финкельштейн и Светланы Музыченко — судьбы спортсменов из Петербурга, Южно-Сахалинска, Уфы, Пензы, Костромы, Казани и Москвы.
Вдохновителем проекта стала Ольга Слуцкер, президент Специальной Олимпиады России. По ее словам, фильм призван поддержать семьи, в которых воспитываются дети с особенностями интеллектуального развития: реальные истории показывают родителям, как можно организовать жизнь ребенка так, чтобы она была полноценной и интересной, а его спортивными достижениями можно было гордиться. В России воспользоваться такой программой для ребенка можно бесплатно.
Мария Финкельштейн рассказала, что задача картины прежде всего в том, чтобы донести истории героев до массового зрителя, не отпугнув его: "Если среди зрителей окажутся родители особенного ребенка и узнают, что у них есть вариант попробовать какую-то специальную спортивную секцию и дать сыну или дочери шанс, стимул, изменить их жизнь, это будет отличный результат".
Премьера и встреча с авторами фильма пройдет 29 июня в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge. «Дайте мне победить» покажут гостям, имеющим отношение к инклюзивности, благотворительности и развивающим такие проекты в Петербурге.
В январе 2023 года в Казани впервые в истории страны должны были пройти Всемирные игры Специальной Олимпиады с участием атлетов с ментальными особенностями из 108 стран. Россию готовились представлять 156 спортсменов, завоевавших право участия в играх на условиях отбора. После отмены игр жизнь спортсменов, поделилась на «до» и «после», и они оказались наедине со своими мечтами, надеждами и достижениями.
Помимо обстоятельств, через которые будут проходить участники фильма, «Дайте мне победить» фокусируется и на другой проблеме — уязвимости людей с когнитивными расстройствами. По данным ООН, до сих пор это самая незащищенная и сегрегированная часть общества на планете.
Фраза «Дайте мне победить», давшая название фильму, стала клятвой атлета Специальной Олимпиады. Впервые она была произнесена Юнис Кеннеди Шрайвер — основательницей Специального Олимпийского движения (Special Olympics International) и сестрой президента США Джона Кеннеди на открытии первой Олимпиады в 1968 году в Чикаго: «Дайте мне победить, но если я не смогу, позвольте мне быть смелой в этой попытке». До 1989 года игры проводились исключительно в США под названием Международные Специальные Олимпийские игры. Затем игры стали принимать другие страны, и их переименовали во Всемирные Игры Специальной Олимпиады.
Кроме собственных съемок, в фильм вошли и редкие архивные кадры, рассказывающие, кто и почему вдохновил мир на создание игр.
Картину также можно будет посмотерть и на онлайн-платформах.
Режиссеры — Мария Финкельштейн и Светлана Музыченко. Продюсер — Мария Финкельштейн. Художественный руководитель — Сергей Мирошниченко. Сценарий — Мари Рено. Оператор-постановщик — Григорий Апаляйс. Композитор — Мурат Кабардоков. Производство — Студия «Остров».
«Дайте мне победить» вошел в тройку российских лент, представляющих документальную программу 45-го Московского международного кинофестиваля.
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