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Документальный фильм «Дайте мне победить» о жизни атлетов с ментальными особенностями представят в Петербурге

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В основе ленты режиссеров Марии Финкельштейн и Светланы Музыченко — судьбы спортсменов из Петербурга, Южно-Сахалинска, Уфы, Пензы, Костромы, Казани и Москвы.

Вдохновителем проекта стала Ольга Слуцкер, президент Специальной Олимпиады России. По ее словам, фильм призван поддержать семьи, в которых воспитываются дети с особенностями интеллектуального развития: реальные истории показывают родителям, как можно организовать жизнь ребенка так, чтобы она была полноценной и интересной, а его спортивными достижениями можно было гордиться. В России воспользоваться такой программой для ребенка можно бесплатно.

Мария Финкельштейн рассказала, что задача картины прежде всего в том, чтобы донести истории героев до массового зрителя, не отпугнув его: "Если среди зрителей окажутся родители особенного ребенка и узнают, что у них есть вариант попробовать какую-то специальную спортивную секцию и дать сыну или дочери шанс, стимул, изменить их жизнь, это будет отличный результат".

Премьера и встреча с авторами фильма пройдет 29 июня в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge. «Дайте мне победить» покажут гостям, имеющим отношение к инклюзивности, благотворительности и развивающим такие проекты в Петербурге.

В январе 2023 года в Казани впервые в истории страны должны были пройти Всемирные игры Специальной Олимпиады с участием атлетов с ментальными особенностями из 108 стран. Россию готовились представлять 156 спортсменов, завоевавших право участия в играх на условиях отбора. После отмены игр жизнь спортсменов, поделилась на «до» и «после», и они оказались наедине со своими мечтами, надеждами и достижениями. 

Помимо обстоятельств, через которые будут проходить участники фильма, «Дайте мне победить» фокусируется и на другой проблеме — уязвимости людей с когнитивными расстройствами. По данным ООН, до сих пор это самая незащищенная и сегрегированная часть общества на планете.

Кадры из фильма
Кадры из фильма
Кадры из фильма
Кадры из фильма

Фраза «Дайте мне победить», давшая название фильму, стала клятвой атлета Специальной Олимпиады. Впервые она была произнесена Юнис Кеннеди Шрайвер — основательницей Специального Олимпийского движения (Special Olympics International) и сестрой президента США Джона Кеннеди на открытии первой Олимпиады в 1968 году в Чикаго: «Дайте мне победить, но если я не смогу, позвольте мне быть смелой в этой попытке». До 1989 года игры проводились исключительно в США под названием Международные Специальные Олимпийские игры. Затем игры стали принимать другие страны, и их переименовали во Всемирные Игры Специальной Олимпиады.

Кроме собственных съемок, в фильм вошли и редкие архивные кадры, рассказывающие, кто и почему вдохновил мир на создание игр.

Картину также можно будет посмотерть и на онлайн-платформах.

Режиссеры — Мария Финкельштейн и Светлана Музыченко. Продюсер — Мария Финкельштейн. Художественный руководитель — Сергей Мирошниченко. Сценарий — Мари Рено. Оператор-постановщик — Григорий Апаляйс. Композитор — Мурат Кабардоков. Производство — Студия «Остров».

«Дайте мне победить» вошел в тройку российских лент, представляющих документальную программу 45-го Московского международного кинофестиваля.

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Мария Финкельштейн

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