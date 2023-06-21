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Общество

Благотворительная организация «Перспективы» открыли набор на новый Добровольный социальный год

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Это волонтерская программа, которая позволяет попробовать себя в помощи людям с тяжелой инвалидностью на период от шести месяцев до года. Волонтеры помогают тому, чтобы диагнозы ребят не были преградой для обычной жизни, а Петербург стал более инклюзивным и открытым.

Пресс-служба благотворительной организации "Перспективы"

Добровольный социальный год – это возможность заботой и вниманием изменить жизнь другого человека к лучшему. Без посторонней помощи многие подопечные «Перспектив» не могут гулять, умываться, принимать пищу, учиться новому. А помощь волонтеров делает жизнь подопечных фонда полноценной.

Прежде чем начать помогать, добровольцев знакомят с проектами и дают выбрать тот, к которому больше лежит душа. В течение года волонтеры проходят разнообразное обучение и супервизии с психологом. Возраст волонтеров «Перспектив» — от 18 до 65 лет. Верхняя планка условна: главное, чтобы человек был готов к физическим нагрузкам и работе в команде.

Сегодня волонтеры Добровольного социального года «Перспектив» помогают в Психоневрологическом интернате № 3 в Петергофе, Детском доме-интернате № 4 в Павловске, в Центре дневного пребывания для молодых людей с тяжелой инвалидностью на набережной Кутузова и в проектах сопровождаемого проживания в нескольких районах Петербурга.

А 18 и 19 июля пройдут подготовительные семинары, которые помогут желающим стать частью волонтерской команды 2023-2024! Все подробности и регистрация по ссылке.

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