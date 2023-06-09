«Новые городские художники» организовали выставку живописи на рекламных щитах

«Новые городские художники» с 2018 года знакомят широкую аудиторию с работами авторов с непростой жизненной историей и визионерским подходом к живописи. Выставки арт-объединения проходят на крупных площадках Москвы и Санкт-Петербурга, таких как Русский музей, Центр современного искусства им. С. Курехина, «Винзавод», Музей нонконформистского искусства, Музей стрит-арта, галерея Navicula artis, RuArts gallery, Namegallery, РОСИЗО и 3120. Работы «наивных» авторов есть в частных коллекциях легендарного режиссера Эмира Кустурицы, рок-музыканта Ника Кейва и других медиаперсон.