«Новые городские художники» организовали выставку живописи на рекламных щитах

Рекламные щиты по всей России превратились в начале лета в спонтанные выставки живописи, посвященные добру, заботе и человеческому теплу.
Выставка под открытым небом — проект сообщества «Новые городские художники» и «Газпром нефти». Компания помогает волонтерам находить новые таланты в домах-интернатах. А уличные галереи делают работы «невидимых» авторов заметными (в самом прямом смысле слова!). Вместо афиш и баннеров — работы художников-самоучек в стиле наивного искусства. В качестве холстов — рекламные конструкции на улицах Москвы, Петербурга и городов Сибири.
У каждого автора необычная история жизни и особенное восприятие окружающих вещей. Искусство помогло им преодолеть социальную изоляцию и стереотипы общества. Они добились признания в арт-среде, несмотря на бытовые ограничения, сложности в общении или неумение читать и писать.
В проекте участвуют художница Zoika (критики и арт-сообщество называют ее наследницей стиля гениального экспрессиониста Жана-Мишеля Баския), иллюстратор Марина Манки и начинающий автор Илона Антонова (для нее акция стала первой большой презентацией).
Все работы объединены темой энергии в людях, человечности и доброты в мелочах. Авторы через простые сюжеты и образы, часто взятые из детства, напоминают, как важно дарить другим заботу и внимание. Их творчество побуждает обнять и улыбнуться, предложить встречу вместо телефонного разговора, сказать «спасибо» тем, кто помогает.
Выставки можно увидеть на популярных пешеходных улицах в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Тюмени, Томске, Ханты-Мансийске и Ноябрьске.
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