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«Новые городские художники» организовали выставку живописи на рекламных щитах

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Рекламные щиты по всей России превратились в начале лета в спонтанные выставки живописи, посвященные добру, заботе и человеческому теплу.

Выставка под открытым небом — проект сообщества «Новые городские художники» и «Газпром нефти». Компания помогает волонтерам находить новые таланты в домах-интернатах. А уличные галереи делают работы «невидимых» авторов заметными (в самом прямом смысле слова!). Вместо афиш и баннеров — работы художников-самоучек в стиле наивного искусства. В качестве холстов — рекламные конструкции на улицах Москвы, Петербурга и городов Сибири.

У каждого автора необычная история жизни и особенное восприятие окружающих вещей. Искусство помогло им преодолеть социальную изоляцию и стереотипы общества. Они добились признания в арт-среде, несмотря на бытовые ограничения, сложности в общении или неумение читать и писать.

В проекте участвуют художница Zoika (критики и арт-сообщество называют ее наследницей стиля гениального экспрессиониста Жана-Мишеля Баския), иллюстратор Марина Манки и начинающий автор Илона Антонова (для нее акция стала первой большой презентацией).

«Новые городские художники» с 2018 года знакомят широкую аудиторию с работами авторов с непростой жизненной историей и визионерским подходом к живописи. Выставки арт-объединения проходят на крупных площадках Москвы и Санкт-Петербурга, таких как Русский музей, Центр современного искусства им. С. Курехина, «Винзавод», Музей нонконформистского искусства, Музей стрит-арта, галерея Navicula artis, RuArts gallery, Namegallery, РОСИЗО и 3120. Работы «наивных» авторов есть в частных коллекциях легендарного режиссера Эмира Кустурицы, рок-музыканта Ника Кейва и других медиаперсон.

Все работы объединены темой энергии в людях, человечности и доброты в мелочах. Авторы через простые сюжеты и образы, часто взятые из детства, напоминают, как важно дарить другим заботу и внимание. Их творчество побуждает обнять и улыбнуться, предложить встречу вместо телефонного разговора, сказать «спасибо» тем, кто помогает.

Выставки можно увидеть на популярных пешеходных улицах в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Тюмени, Томске, Ханты-Мансийске и Ноябрьске.

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