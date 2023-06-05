Выпить кофе и помочь тем, кто оказался на улице: «Ночлежка» вновь проведет акцию «Эспресс-помощь»

В этом году «Ночлежку» в Петербурге поддержат ЦЕХ85, Музей советских автоматов, «Подписные булочки», Dead poets, «Человек и Пароход». Участвующие в акции заведения организуют мастер-классы по созданию бумажных макетов панелек Петербурга, занятия йогой и консультации по пиару культурных проектов. В Москве мероприятия в пользу «Ночлежки» проведут ZIP, Camera Obscura, Strelka bar, Old Grinder, также в столице можно будет купить книги и сходить на благотворительный стендап.

«"Эспресс-помощь" — история о том, что благотворительность становится еще проще и идет рука об руку с повседневными приятными мелочами. Пейте кофе, ходите на стендап и лекции, устраивайте посиделки с друзьями — деньги, которые вы потратите на приятное время, пойдут на помощь другим», — говорит координатор акции Ася Степаносова.

Средства, собранные в рамках акции, пойдут на работу Консультационной службы «Ночлежки» в Москве и Петербурге: ее сотрудники помогают людям на грани бездомности не оказаться на улице, а тем, кто уже попал в беду, — справиться с проблемами, которые привели на улицу. «В отличие от государственных служб, мы не смотрим, где у человека была последняя регистрация и какое у него гражданство. Мы помогаем всем, кому можем помочь», — отмечают в «Ночлежке».

16-я по счету акция «Эспресс-помощь» пройдет в Петербурге, Москве и других городах России с 19 по 25 июня. Заведения-участники отмечены на карте, найти которую можно по ссылке.