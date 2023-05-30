Петербург вошел в топ-5 регионов по уровню благосостояния семей

Так, согласно исследованию РИА Новости, самые состоятельные семьи живут в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Там в среднестатистической семье с двумя работающими родителями после жизненно необходимых затрат остается порядка 118,3 тысяч рублей.

На второй строчке расположилась Москва, где денежный остаток находится на уровне 89,6 тысяч рублей. Следом идет Сахалинская область (78,6 тысяч рублей) и Ханты-Мансийский автономный округ (77 тысяч рублей).

В пятерке лидеров — Петербург. В городе потенциально возможный денежный остаток в семьях с двумя работающими родителями и двумя детьми составил 76,9 тысяч рублей. Отмечается, что по данным 2022 года Петербург опустился на две позиции по сравнению с 2021 годом.

В среднем по России по итогам 2022 года после минимальных жизненно необходимых затрат остается 52,3 тысяч рублей. Рассчитывали этот показатель исходя из суммы двух среднегодовых заработных платы до вычета НДФЛ, из этой суммы вычитался региональный прожиточный минимум с учетом категории членов семьи.