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Депутаты петербургского ЗакСа предложили штрафовать чиновников за отписки

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Политики считают, что формальные и пустые ответы должностных лиц на обращения граждан должны наказываться. Об этом сообщил один из разработчиков инициативы, депутат ЗакСа и сопредседатель регионального штаба Народного фронта Андрей Рябоконь.

Dragon Images/shutterstock

Согласно законопроекту штрафовать чиновников планируется от 5 до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении сумма штрафа будет варьироваться от 10 до 20 тысяч рублей. «Вопрос мы проработали, в настоящий момент в законе обозначен срок рассмотрения обращения 30 дней, а ответственности за содержание ответа не установлено. В итоге мы имеем то, что формально чиновники отвечают в течение установленного срока, но по существу гражданин может получить незаконную отписку», — сказал Рябоконь.

Он добавил, что изменения планируется внести в КоАП РФ. Соответствующая инициатива будет рассмотрена на заседании и в случае принятия направлена в Госдуму и правительство РФ на заключение.

Ввести налог на электросамокаты предложили в петербургском ЗакСе. Помимо этого, парламентарий Павел Иткин порекомендовал обязать кикшеринговые компании оплачивать парковку такого транспорта в центре города.

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