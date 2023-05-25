Бум вакансий для белых и синих воротничков и снижение зарплат на 10-50%: Алена Владимирская — о тенденциях на рынке труда

Что важно учесть при поиске работы?

Самое главное — составить структурное и адекватное резюме без ошибок (есть отличный шаблон от hh.ru). Никакого креатива — его стоит презентовать в портфолио. Начинайте заполнять с последнего опыта работы или стажировки. Никогда не пишите в резюме должностные обязанности — это никому неинтересно. Важно указать измеримые достижения — в деньгах, процентах. Цель — ответить на вопрос, как вы улучшили бизнес или проект. Обязательно укажите не менее пяти контактов, кто из партнеров и коллег может вас порекомендовать. Приложите к резюме хорошую фотографию.

Сопроводительное письмо должно быть тоже структурировано. Сначала поздоровайтесь, укажите позицию, на которую претендуете. В следующим абзаце кратко объясните на языке цифр, чем вы конкретно для этой компании будете полезны. То есть нужно написать не просто «почему я хороший маркетолог», а «почему я лучше, чем те 300 кандидатов, что отправили резюме».

В следующем абзаце важно показать конкретные знания о компании и направлении, на которое желаете попасть. Например, «я проанализировал деятельность фирмы, увидел две потенциально новые коммерческие ниши, и если мы это сделаем, прибыль компании вырастет на 20%». Если опыта работы нет, стоит акцентировать внимание на быстрой адаптивности и желании много работать. Выпускникам можно презентовать хорошие исследовательские, курсовые и дипломные работы, если они связаны с деятельностью компании. Дальше — важно быстро реагировать на вакансии.