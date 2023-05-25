Бум вакансий для белых и синих воротничков и снижение зарплат на 10-50%: Алена Владимирская — о тенденциях на рынке труда

Последний звонок уже прозвенел, впереди ЕГЭ, а у студентов — защита дипломов не за горами. Главный хедхантер рунета и основательница сервиса поиска вакансий Facancy Алена Владимирская по просьбе «Собака.ru» рассказала, к чему готовиться начинающим специалистам.
Что происходит на рынке труда?
Сегодня мы наблюдаем уникальную тенденцию — много вакансий для белых и синих воротничков, но не для топ-менеджеров, и при этом мало откликов. Это связано с двумя вещами. Первое — в турбулентные времена большинство ощущает тревогу и неуверенность в будущем, поэтому не меняет работу. Если нет задержек выплат, какой-то тяжелой ситуации в компании или других весомых причин, люди сидят на местах. Второе — в целом на рынке упали зарплаты у белых воротничков. С большей вероятностью на текущей работе вам платят больше, чем предлагают сегодня на открытом рынке. Сотрудникам снижать зарплату незаконно. При этом у новых вакансий цена ниже на 10-50% за исключением синих воротничков — их стоимость сильно выросла из-за нехватки кадров.
Что с наймом начинающих специалистов?
Говорят, молодой специалист — дешевый и хороший труд. В реальности это самый дорогой сотрудник. Чаще всего выпускники не готовы к реальному бизнесу. В результате адаптация джуниора занимает большую часть времени одного или нескольких дорогостоящих специалистов.
В основном вакансиями и стажировками для начинающих обеспечивали зарубежные компании. Сегодня международные проекты ушли с российского рынка, ограничили или прекратили набор. Объявления есть, но в сегменте джуниоров сильно снизили зарплаты. Если раньше можно было претендовать на 50-70 тысяч в крупных городах, то теперь это 30-35 тысяч. В части направлений зарплату для джуниоров не снижают: IT, e‑com, ритейл и хорека. Промышленность и агро сегодня готовы активно нанимать их, зарплаты растут из-за нехватки кадров, но выше чем в IT ожидать не стоит.
В каких сферах высокие зарплаты?
IT, агро, армия, телеком, ритейл и хорека.
На что сегодня обращают внимание при отборе кандидатов?
Компаниям нужны сотрудники с подтвержденным опытом за небольшие деньги. В условиях турбулентности человек должен сразу выдавать хороший результат. Это работник с актуальным опытом: не из серии « я работал 10 лет», а «я был пиарщиком 10 лет, есть связи, которые помогут решить задачу».
Начинающих специалистов отбирают по двум критериям: наличие стажировок или волонтерство (то есть реальный какой-то опыт работы) и уровень престижа оконченного вуза.
Где искать стажировки?
В телеграм-каналах «Лучшие вакансии» и FutureToday, на сайтах крупных компаний и hh.ru.
Что важно учесть при поиске работы?
Самое главное — составить структурное и адекватное резюме без ошибок (есть отличный шаблон от hh.ru). Никакого креатива — его стоит презентовать в портфолио. Начинайте заполнять с последнего опыта работы или стажировки. Никогда не пишите в резюме должностные обязанности — это никому неинтересно. Важно указать измеримые достижения — в деньгах, процентах. Цель — ответить на вопрос, как вы улучшили бизнес или проект. Обязательно укажите не менее пяти контактов, кто из партнеров и коллег может вас порекомендовать. Приложите к резюме хорошую фотографию.
Сопроводительное письмо должно быть тоже структурировано. Сначала поздоровайтесь, укажите позицию, на которую претендуете. В следующим абзаце кратко объясните на языке цифр, чем вы конкретно для этой компании будете полезны. То есть нужно написать не просто «почему я хороший маркетолог», а «почему я лучше, чем те 300 кандидатов, что отправили резюме».
В следующем абзаце важно показать конкретные знания о компании и направлении, на которое желаете попасть. Например, «я проанализировал деятельность фирмы, увидел две потенциально новые коммерческие ниши, и если мы это сделаем, прибыль компании вырастет на 20%». Если опыта работы нет, стоит акцентировать внимание на быстрой адаптивности и желании много работать. Выпускникам можно презентовать хорошие исследовательские, курсовые и дипломные работы, если они связаны с деятельностью компании. Дальше — важно быстро реагировать на вакансии.
Что категорически нельзя делать?
- Не ждите, что в первые годы сможете работать по принципу work-life balance, потому что нужно активно набирать опыт. Компании ценят тех, кто делает больше, чем положено.
- Не стоит приходить на встречу, если вы ничего не знаете о компании.
- Не спорьте с рекрутером, даже если считаете, что правы. Собеседование — история о том, как компания понимает бизнес. Набравшись опыта, заработав авторитет, со временем вы сможете объяснить, почему и как стоит пересмотреть конкретное направление, но не на старте, не посмотрев кухню проекта.
- Не ставьте большую зарплату в нынешних условиях. Да, три года назад ваш друг-джуниор устроился на эту позицию на 60 тысяч рублей, но экономическая ситуация была другой. Сегодня все вакансии стажеров дешевле. Чтобы грамотно оценить стоимость услуг, посмотрите вакансии — среднюю цену можно ставить.
Совет тем, кто начинает карьеру
Весь мир сегодня живет в условиях турбулентности — дальше полугода никто спланировать будущее не может. Экономика тесно связана с политикой, рекрутинг — производная от экономики. Все в одночасье может измениться в любую сторону. Выбирайте ту профессию, которая вам нравится. А через два-три года адаптируете ее под то направление, которое будет в цене.
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