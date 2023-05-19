Госдума хочет разрешить регионам убивать бездомных животных. Кремль резко раскритиковал эту идею

Как пишут «Ведомости», в пояснительной записке авторы документа во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным говорится, что законопроект призван обеспечить «безопасность и законные интересы граждан», а также уберечь животных «от незаконного действия и жестокого обращения».

Начальник ГПУ и помощник президента Лариса Брычева отметила, что «предлагаемые законопроектом изменения не согласуются» с нормами обращения с бездомными животными. Кстати, они установлены поправками в закон об ответственном отношении к животным от 14 июля 2022 года.

Кроме этого, в Кремле посчитали, что положение, по которому губернаторы смогут самостоятельно принимать решения по обращению с животными некорректно. У глав регионов есть только право законодательной инициативы, заключили в ГПУ. Также управление призывает соотнести законопроект с перечнем поручений президента, по которым должно формироваться ответственное отношение к бездомным животным от 15 мая 2021 года.

Кроме того, к законопроекту высказали замечания региональные власти — губернатор Петербурга Александр Беглов и вице-мэр Москвы Петр Бирюков. Не поддержал законопроект и комитет Совфеда по конституционному законодательству.