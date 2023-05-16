Выставка «Роман о розе», рукописи от нейросети и лекция от сомнолога: центр «НОТА» устраивает «ночь в закрытой библиотеке»

Сейчас в центре проходит выставка о легендах библиотек «Роман о розе» с работами петербургских художников, которая продлится до 30 мая. В ночь с 27 на 28 мая пройдут встречи с сонными писателями, гипнотическая лекция о звездах, выступление сомнолога в спальном мешке, ужастики под простыней, игры в приставки на 7 больших экранах, фантастическое кино, предоставленное киностудией «Лендок».

В обновленной части библиотеки представлены арт-объекты и инсталляции выставки «Роман о розе», которая проходит сейчас в пространстве центра. Современные художники представят свое видение библиотеки как культурного явления, фигуры читателя и самого феномена чтения книг. О самой выставке мы писали здесь.

Свои работы представили Петр Белый, Лев Манович, Анна Мартыненко, Янина Болдырева, Владимир Копейкин, группа «Север 7», Эмилия Санги и другие яркие персонажи современной арт-сцены.

Мероприятие пройдет 27 мая в 20:00 в библиотечно-культурном центре «НОТА» на проспекте Косыгина, 28к1. Вход на мероприятие бесплатный, но нужна предварительная регистрация.