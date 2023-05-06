Минздрав планирует сократить время продажи крепких напитков

Помимо этого нововведения Минздрав также планирует дать возможность муниципалитетам ограничивать продажу алкоголя в выходные и праздники. Кроме того, рассматриваются запреты на рекламу крепких напитков и на демонстрацию товарных знаков алкогольной продукции в фильмах, сериалах, клипах, музыкальных треках и другой аудиовизуальной продукции.

В отчете Минздрава говорится, что в 2022 году розничные продажи алкоголя на душу населения в литрах этанола составили 6,44, хотя плановое значение было 6,22. Превышение запланированных показателей ставит новые задачи по формированию здорового образа жизни, системным антиалкогольным и антитабачным мерам, отмечается там.

Ранее с законопроектом о запрете продавать крепкий алкоголь лицам младше 21 года в Госдуму обратилась общественная палата РФ.