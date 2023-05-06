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Минздрав планирует сократить время продажи крепких напитков

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Согласно инициативе продавать алкоголь крепостью выше 17,5 градусов смогут с 11:00 до 20:00. Об этом говорится в отчете ведомства об итогах работы в 2022 году.

Shutter B Photo/shutterstock

Помимо этого нововведения Минздрав также планирует дать возможность муниципалитетам ограничивать продажу алкоголя в выходные и праздники. Кроме того, рассматриваются запреты на рекламу крепких напитков и на демонстрацию товарных знаков алкогольной продукции в фильмах, сериалах, клипах, музыкальных треках и другой аудиовизуальной продукции.

В отчете Минздрава говорится, что в 2022 году розничные продажи алкоголя на душу населения в литрах этанола составили 6,44, хотя плановое значение было 6,22. Превышение запланированных показателей ставит новые задачи по формированию здорового образа жизни, системным антиалкогольным и антитабачным мерам, отмечается там.

Ранее с законопроектом о запрете продавать крепкий алкоголь лицам младше 21 года в Госдуму обратилась общественная палата РФ.

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