Минздрав планирует сократить время продажи крепких напитков

Согласно инициативе продавать алкоголь крепостью выше 17,5 градусов смогут с 11:00 до 20:00. Об этом говорится в отчете ведомства об итогах работы в 2022 году.
Помимо этого нововведения Минздрав также планирует дать возможность муниципалитетам ограничивать продажу алкоголя в выходные и праздники. Кроме того, рассматриваются запреты на рекламу крепких напитков и на демонстрацию товарных знаков алкогольной продукции в фильмах, сериалах, клипах, музыкальных треках и другой аудиовизуальной продукции.
В отчете Минздрава говорится, что в 2022 году розничные продажи алкоголя на душу населения в литрах этанола составили 6,44, хотя плановое значение было 6,22. Превышение запланированных показателей ставит новые задачи по формированию здорового образа жизни, системным антиалкогольным и антитабачным мерам, отмечается там.
Ранее с законопроектом о запрете продавать крепкий алкоголь лицам младше 21 года в Госдуму обратилась общественная палата РФ.
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