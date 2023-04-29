Больше половины россиян хотели бы дольше отдыхать на майских праздниках

Самый большой процент тех, кто желает перемен, среди респондентов старше 65 лет - 42%. 26% считают, что при увеличении майских выходных, январские следует оставить, как прежде. Согласно результатам опроса, среди тех, кто считает, что январские выходные можно сократить, 26% согласны на это, потому что работают в праздники. 40% респондентов поддерживают короткие выходные в январе, потому что в это время «холодно и быстро темнеет», еще 40% - потому что «сложно придумать интересный досуг», и еще столько же опрошенных отмечают, что зимой в праздники приходится сидеть дома, что «быстро надоедает».

Кроме того, 27% заявили, что из-за долгих выходных в январе возрастают расходы, а 29% выступают за сокращение зимних каникул, потому что в это время сложно найти направление для комфортной туристической поездки.

Ранее Министерство труда заявило, что чиновники готовы обсудить перенос части выходных дней с новогодних праздников на май. Вместе с тем в ведомстве напомнили, что «количество рабочих и выходных дней ограничено».