Mattel выпустила первую куклу Барби с синдромом Дауна

Бабочки на ее платье являются символом синдрома Дауна, а сине-желтая цветовая палитра символизирует осведомленность о хромосомной патологии. На ожерелье-подвеске Барби изображены три стрелки, обозначающие третью копию 21-й хромосомы, которая есть у людей с синдромом Дауна — они направлены наружу, символизируя подъем и движение вперед. А еще у нее розовые ортезы для лодыжек!
«Когда дети играют с куклами, они развивают сочувствие и социальные навыки, которые могут помочь им лучше понять себя и окружающий мир. Вот почему мы так гордимся тем, что сотрудничаем с Национальным обществом по борьбе с синдромом Дауна (NDSS)», — отмечают в Mattel. По словам главы NDSS Кендис Пикард, сотрудничество с компанией — это «огромный шаг вперед, к включению» общества осведомленность о синдроме Дауна.
Поддержала выход Барби с синдромом Дауна Элли Голдштейн — первая модель с особенностями развития, которая снялась для рекламной кампании Gucci и появилась на страницах Vogue.
О том, почему Барби с синдромом Дауна — это важно:
Я так рада, что теперь есть кукла Барби с синдромом Дауна. Когда я увидела куклу, я почувствовала себя такой эмоциональной и гордой. Для меня очень много значит, что дети смогут поиграть с куклой и узнают, что все разные. Я горжусь тем, что Барби выбрала меня, чтобы показать миру себя. Разнообразие важно, так как люди должны видеть больше таких людей, как я, чтобы такие, как я, не оставались скрытыми от мира. Барби поможет этому произойти.
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