Mattel выпустила первую куклу Барби с синдромом Дауна

Элли Голдштейн

О том, почему Барби с синдромом Дауна — это важно:

Я так рада, что теперь есть кукла Барби с синдромом Дауна. Когда я увидела куклу, я почувствовала себя такой эмоциональной и гордой. Для меня очень много значит, что дети смогут поиграть с куклой и узнают, что все разные. Я горжусь тем, что Барби выбрала меня, чтобы показать миру себя. Разнообразие важно, так как люди должны видеть больше таких людей, как я, чтобы такие, как я, не оставались скрытыми от мира. Барби поможет этому произойти.