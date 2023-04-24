СМИ: Петербургский капитан захвачен пиратами в Красном море! Что об этом известно?

Накануне стало известно о том, что в Красном море пропало прогулочное судно «30 minutes». На его борту находились трое россиян. Управлял судном петербургский капитан Роман Кокашинский, его жена, Надежда, и объявила о происшествии. «Собака.ru» поговорила с ней о том, что произошло, есть ли данные о судьбе экипажа и почему она думает, что россияне могли оказаться в плену у пиратов.
Не могли бы вы рассказать о случившемся?
Мой муж просто разово перегоняет эту лодку [«30 minutes»], как наемный капитан. Судно шло по маршруту Порт-Саид — Суэц — Хургада — Джидда — Джизан — Джибути. Это обычная смена дислокации яхты по довольно популярному маршруту.
17 апреля судно вышло из порта Джизана после дозаправки, затем встало на якорь в районе острова Румейн рядом с Джизаном. Оттуда они вышли 18 ранним утром и с тех пор о местоположении судна никто не знает.
Почему вы думаете, что судно было захвачено пиратами?
Про пиратов — это неофициальная информация, [однозначных] подверждений пока нет. Поэтому мы пока ждем (ранее телеканал «Звезда» сообщил, что информация о пленении россиян морскими разбойниками поступила в Береговую охрану Саудовской Арамии, откуда 17 апреля и вышло судно, — прим. Ред.).
А сами пираты на вас не выходили ни с какими требованиями?
Нет, никакихх требований пока не было.
Судно не могло затонуть?
То, что оно не потерпело куршение — это 100%. Если бы [«30 minutes»] затонуло бы, там автоматический сигнальный буй дал бы сигнал везде, также у них есть рации
А кто к моменту исчезновения находился на судне?
Трое граждан Российской Федерации. Поммо моего мужа был еще один матрос вместе со своей супругой.
Что собой представляет само судно? Есть ли понимание зачем оно вообще могло понадобится пиратам?
Честно говоря нет, вообще нет [понимания, зачем им яхта] . Это обычное 60-метровое прогулочное судно.
Что вам известно о поисковой операции? Если верить изданию Lenta.ru , то Саудовская Аравия не высылает вертолет на поиски россиян, так как уже осмотрела свои территориальные воды, а у соседних Эритреи и Йемена нет ресурсов. Это так?
Нет, наоборот, это не так, власти Саудовской Аравии нам помогают, активно помогают.
Известно ли что-то об организации спасательной операции российскими силами?
Мы никаких подробностей не знаем, только то, что подключили всех — Министерство иностранных дел, посольства России, власти Саудовской Аравии.
Мы беспокоимся еще и потому, что не понимаем, кто будет искать в нейтральный водах, ведь мы не знаем чья это юрисдикция. Про возможность организации поисковой службы нашими силами — у нас нет информации...
Дамир Сайдяшев
Заведующий консульским отделом посольства России в Саудовской Аравии (цитируется по ТАСС):
«Посольство находится в контакте с береговой охраной Саудовской Аравии. Поисково-спасательный координационнный центр Джидды задействовал все свободные суда для поиска пропавшей яхты».
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