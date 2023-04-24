СМИ: Петербургский капитан захвачен пиратами в Красном море! Что об этом известно?

Не могли бы вы рассказать о случившемся?

Мой муж просто разово перегоняет эту лодку [«30 minutes»], как наемный капитан. Судно шло по маршруту Порт-Саид — Суэц — Хургада — Джидда — Джизан — Джибути. Это обычная смена дислокации яхты по довольно популярному маршруту.

17 апреля судно вышло из порта Джизана после дозаправки, затем встало на якорь в районе острова Румейн рядом с Джизаном. Оттуда они вышли 18 ранним утром и с тех пор о местоположении судна никто не знает.