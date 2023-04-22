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Общество

В России хотят запретить продавать крепкий алкоголь людям младше 21 года

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С законопроектом в Госдуму обратилась общественная палата РФ. Предполагается, что ограничение должно вводиться поэтапно — с указанием определенных годов рождения потенциальных покупателей.

UfaBizPhoto/shutterstock

Члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей в ближайшее время подготовят рекомендации для Госдумы, правительства и Совфеда. Но при этом депутаты считают, что предложение необходимо обсудить с обществом. «—Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно. Ограничение должно вводиться поэтапно — с указанием определенных годов рождения потенциальных покупателей», — пояснил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Также в законе хотят отдельно прописать полный запрет на продажу крепких алкогольных напитков в праздники. Но представители алкогольной отрасли против. Они считают, что эта мера спровоцирует всплеск активности чёрного рынка. «Любые запретительные меры — ошибочны. Запреты приводят к одному — увеличению нелегального оборота, которого и так много. Как показывает практика других стран, никакого эффекта запреты не дают», — заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Напомним, что потребление алкоголя в России заметно увеличилось. Так, по оценкам Минздрава, с 2008 по 2021 год этот показатель снизился на 43% — с примерно 16 л на душу населения в год до девяти литров. Затем объём потребляемого алкоголя начал расти.

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