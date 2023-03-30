Благотворительная организация «Перспективы» запускает новый проект помощи людям с тяжелыми формами инвалидности

Социальную инициативу «Норма жизни» поддержали ФК «Зенит» и ООО «Газпром переработка». В рамках проекта пройдут шесть мероприятий, в которых поучаствуют игроки и тренеры петербургского футбольного клуба, а также подопечные организации «Перспективы» с ментальными и физическими нарушениями. Половина занятий пройдет на площадках футбольного клуба, еще три — в арт-резиденции организации в пространстве Нормальное место.
Уже сегодня для подопечных организации «Перспективы» провели экскурсию по «Газпром Арене» и показали открытую тренировку игроков клуба. В планах еще привезти ребят на матч «Зенита», а также вместе с футболистами расписать бутсы.
Футбольный клуб «Зенит» и компания «Газпром переработка», которые на протяжении нескольких лет выступают партнерами организации «Перспективы», присоединились к проекту, чтобы вместе доказать, что культура и творчество, спорт и футбол, инклюзия и регулярная помощь нуждающимся — это норма жизни.
«Норма жизни» — программа регулярной помощи людям с тяжелой инвалидностью, физическими и ментальными нарушениями развития, которые живут в интернатах. Благотворительная организация «Перспективы» помогает таким людям и их семьям вести привычный для нас образ жизни: с прогулками, занятиями и интересным времяпрепровождением.
Помощь также оказывают для 140 взрослых ребят с тяжелой инвалидностью, которые проживают в Психоневрологическом интернате в Петергофе. Программу «Норма жизни» создали, чтобы подопечные организации могли продолжать занятия в арт-студии «Перспективы», чтобы рядом с ними находились сопровождающие, которые помогают на прогулках и в повседневных делах. Поддержать проект можно на сайте «Перспектив».
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