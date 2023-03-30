Благотворительная организация «Перспективы» запускает новый проект помощи людям с тяжелыми формами инвалидности

Уже сегодня для подопечных организации «Перспективы» провели экскурсию по «Газпром Арене» и показали открытую тренировку игроков клуба. В планах еще привезти ребят на матч «Зенита», а также вместе с футболистами расписать бутсы.

Футбольный клуб «Зенит» и компания «Газпром переработка», которые на протяжении нескольких лет выступают партнерами организации «Перспективы», присоединились к проекту, чтобы вместе доказать, что культура и творчество, спорт и футбол, инклюзия и регулярная помощь нуждающимся — это норма жизни.