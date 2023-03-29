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В Петербурге запретят продавать зажигалки и газовые баллончики детям и подросткам

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Соответствующий законопроект приняли депутаты ЗакСа в окончательном, третьем чтении. Теперь продавцы должны будут спрашивать паспорт у покупателей, которые собираются покупать товары с сжиженным углеводородным газом.

Shutterstock.com

Авторы законопроекта считают, что такая мера должна защитить детей и подростков от «потенциально опасных товаров». Причиной беспокойства стала токсикомания («сниффинг»).

Продавцов обяжут спрашивать паспорт у покупателей, которые приобретают товары, содержащие сжиженный углеводородный газ. Нарушителям закона будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 15 до 25 тысяч рублей — для должностных лиц и 75 до 150 тысяч рублей — для организаций.

За законопроект проголосовали 40 депутатов, еще один воздержался, двое — выступили против. Документ отправили на подписание губернатору. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

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