В Петербурге запретят продавать зажигалки и газовые баллончики детям и подросткам

Авторы законопроекта считают, что такая мера должна защитить детей и подростков от «потенциально опасных товаров». Причиной беспокойства стала токсикомания («сниффинг»).

Продавцов обяжут спрашивать паспорт у покупателей, которые приобретают товары, содержащие сжиженный углеводородный газ. Нарушителям закона будет грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 15 до 25 тысяч рублей — для должностных лиц и 75 до 150 тысяч рублей — для организаций.

За законопроект проголосовали 40 депутатов, еще один воздержался, двое — выступили против. Документ отправили на подписание губернатору. Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.