Крупнейший завод IKEA в России перезапустит петербургский бизнесмен в ближайшие 2-3 месяца

Как рассказал гендиректор и совладелец группы «Слотекс» Вадим Осипов, приобретенные площади не войдут в состав петербургской компании. Новый актив состоит из завода по производству ЛДСП и фабрики корпусной мебели.

Новый собственник пообещал сохранить рабочие места бывших сотрудников ООО «Икеа Индастри Новгород» и условия труда по меньшей мере в течение года. Полноценное производство на новгородской площадке панируют заново запустить в ближайшие 2-3 месяца.

«Мы заинтересованы в скорейшем возобновлении работы. Наша цель – как можно быстрее вернуть на мебельный рынок России крайне востребованную и качественную продукцию новгородского завода», — добавил Вадим Осипов.

Предприниматель отметил, что на бывшей фабрике будут развивать уже существующие там производства ламинированной древесно-стружечной плиты и мебельных компонентов, пишет «Деловой Петербург». В перспективе, по словам Осипова, можно будет говорить о производстве на новгородской фабрике собственной корпусной мебели.