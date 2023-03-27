Крупнейший завод IKEA в России перезапустит петербургский бизнесмен в ближайшие 2-3 месяца

Компания ООО «Инвест Плюс» (бенефициарный владелец — петербургский производитель кухонных столешниц «Слотекс») завершила сделку по покупке крупнейшего производственного актива компании IKEA в России в Подберезье Новгородской области. Новый собственник планирует производить на фабрике ламинированные древесно-стружечные плиты (ЛДСП) и мебельные компоненты. Раньше на этой мебельной фабрике выпускали бестселлеры ИКЕА: гардеробные системы «Пакс» и кухни «Метод».
Как рассказал гендиректор и совладелец группы «Слотекс» Вадим Осипов, приобретенные площади не войдут в состав петербургской компании. Новый актив состоит из завода по производству ЛДСП и фабрики корпусной мебели.
Новый собственник пообещал сохранить рабочие места бывших сотрудников ООО «Икеа Индастри Новгород» и условия труда по меньшей мере в течение года. Полноценное производство на новгородской площадке панируют заново запустить в ближайшие 2-3 месяца.
«Мы заинтересованы в скорейшем возобновлении работы. Наша цель – как можно быстрее вернуть на мебельный рынок России крайне востребованную и качественную продукцию новгородского завода», — добавил Вадим Осипов.
Предприниматель отметил, что на бывшей фабрике будут развивать уже существующие там производства ламинированной древесно-стружечной плиты и мебельных компонентов, пишет «Деловой Петербург». В перспективе, по словам Осипова, можно будет говорить о производстве на новгородской фабрике собственной корпусной мебели.
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