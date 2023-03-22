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«Простые вещи» готовят «Теплицу» — проект транзитного трудоустройства

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Место будет объединять в себе цветочную мастерскую, магазин и кофеточку с едой навынос.  В нем будут стажироваться взрослые люди с ментальными особенностями, после чего они смогут выйти на открытый рынок труда. Располагаться «Теплица» будет на набережной Фонтанки, по соседству с другим проектом «Простых вещей» — инклюзивным кафе «Огурцы».

Простые вещи

«Теплица» задумана как проект транзитного трудоустройства: здесь будут стажироваться взрослые люди с ментальными особенностями, после чего они смогут выйти на открытый рынок труда и пойти работать в другие места. За год работы «Теплицы» «Простые вещи» планируют обучить и помочь в трудоустройстве более чем 30 людям.

В «Теплице» будут сосуществовать цветочная мастерская, магазин c комнатными растениями и подарками (изделия мастерских «Простые вещи» здесь тоже будут), а также кофеточка с авторскими напитками, веганскими супами и хот-догами, хумусом и картофельными вафлями.

«Ежегодно у нескольких десятков людей с особенностями психики и интеллекта, чей выбор зачастую сильно ограничен, с помощью «Теплицы» появится возможность устроиться на другую работу, получать зарплату и жить нормальной жизнью», — говорит основательница «Простых вещей» Мария Грекова.

Сейчас проходит краудфандинговая компания на Planeta.ru, все собранные деньги пойдут на ремонт помещения и закупку части оборудования. Запуск проекта намечен на лето.

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