Владельцев собак опасных пород предложили штрафовать за выгул питомцев без намордника

Поправку о введении штрафов поддержал ЗакС в первом чтении. Проект закона одобрили 40 депутатов, в Госдуму его направят после одобрения во втором чтении.

Один из соавторов законопроекта, представитель «Единой России» Андрей Рябоконь, отметил, что федеральной нормой ограничения предусмотрены для 12 пород, однако этот список также предложили расширить. Он также добавил, что, если поправку примут, то бороться с нарушителями будут сотрудники полиции, а не чиновники, как сейчас.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за выгул собаки потенциально опасной породы без намордников владельца будет грозить штраф от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей, если собственник — должностное лицо, то штраф увеличится от 5 до 15 тысяч рублей, если юрлицо — от 15 до 30 тысяч. Ограничения не будут действовать на выгул собак на огороженной территории, принадлежащей владельцу питомца или находящейся у него в пользовании.