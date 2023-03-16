Продолжительность жизни петербуржцев увеличилась почти на три года

В сравнении с 2021 годом показатель увеличился на 2,92 года. Такие данные приводят, опираясь на информацию Росстата. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего комитеты здравоохранения и соцполитики, на заседании оперативного штаба Минздрава РФ.

«На сегодняшнем заседании было отмечено, что Санкт-Петербург стал одним из лидеров по достижению целевого значения показателя по продолжительности жизни горожан. На 2023 год целевое значение этого показателя мы сможем увеличить с 75,28 до уровня 76 лет при стабильной эпидемиологической ситуации», — рассказал вице-губернатор.

Как отметили в Смольном, продолжительность жизни выросла за счет снижения детской смертности, борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, повышения оперативности скорой помощи, вакцинации, проведению медосмотров и диспансеризации у большего количества людей. Также в ведомстве считают, что еще одним фактором стало устранение дефицита кадров в первичном звене здравоохранения и повышение уровня их квалификации.