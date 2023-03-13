«Чисто петербургская» библиотека в парадной дома Мельцера на Васильевском острове может пропасть через месяц

По соцсетям разлетелась фотография из дома №37 на 6-й линии Васильевского острова. Пользователи обсуждали «чисто петербургскую парадную» с книжными полками и коврами. Некоторые комментаторы восхищались уютом, а некоторые, напротив, посчитали, что полки — угроза пожарной безопасности.

Официальную жалобу оставили на портале «Наш Санкт-Петербург». Пользователь под именем Виктор Е. опубликовал фото из парадной и подписал в заявке: «Хранение личных вещей в подъезде. Полки с книгами, ковры».

Жалобу уже получили в управляющей компании «Мир», которая обслуживает дом на 6-й линии. Как рассказала «Фонтанке» начальник домуправления Карина Валиева, наличие книжных полок на лестнице действительно не соответствует требованиям пожарной безопасности.

«От самих жильцов не было жалоб никогда. Скорее всего, кто-то недавно опубликовал фото во «ВКонтакте», кто-то увидел и дал обращение на портал «Наш Санкт-Петербург. Мы выдали уведомление; если жильцы не уберут, нам самим придется», — отметила Валиева.

В администрации Василеостровского района отметили, что жильцы 37-го дома на 6-ой линии Васильевского острова должны самостоятельно убрать из парадной в книги и ковры в течение месяца, чтобы лестница соответствовала требованиям пожарной безопасности.

«В случае, если собственниками не будут убраны вещи в установленный срок, работы по освобождению будут выполнены силами ООО «Управляющая компания «Мир», — сказано в ответе администрации Василеостровского района.