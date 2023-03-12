Госдума планирует начать наказывать треш-стримеров

Треш-стримеров собираются наказывать «за распространение в интернете фото и видеоматериалов с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях». Помимо изменений в Уголовный кодекс, законодатели хотят внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях: для физлиц — штраф в размере от 100 до 200 тыс. рублей с конфискацией оборудования, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией.

Поправки могут коснуться и «закона о СМИ». «Будет запрещено распространять в СМИ информацию о включенных в реестр нарушителей и произведенных ими материалов», также в закон «О связи» предложена поправка по прекращению оказания услуг связи абоненту, включенном в реестр.

Ведение трансляции, по словам Метелева, можно признать отягчающим обстоятельством: «Если человек, совершая преступление, стремится еще и достичь максимального охвата зрителей, он увеличивает и причиненный урон, соответственно, наказание тоже должно быть строже».

Третье решение подразумевает появление у государства инструментария по лишению нарушителей доступа к интернету по решению суда, вести этот реестр нарушителей мог бы Роскомнадзор.