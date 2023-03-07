Фонд «Антон тут рядом» обновил профессиональную кухню для обучения взрослых петербуржцев с аутизмом

Впервые кулинарная мастерская появилась в фонде в 2013 году: тут аутичные взрослые учатся готовить, выбирать продукты, составлять меню и соблюдать чистоту на кухне — эти навыки необходимы для самостоятельной жизни дома. В мастерской взрослые с аутизмом готовятся к дальнейшему трудоустройству, находят друзей, учатся общению и социальной коммуникации.

Фонд смог расширить мастерскую и провести ремонт совместно с холдинговой компанией «Адамант»: тут появились вентиляция, раковины, индукционные плиты и профессиональное оборудование — гриль, блендер, инвентарь для обработки овощей, рассказали в фонде для «Собака.ru».

«Кулинарная мастерская — это не только кухня, но и площадка подготовки к трудоустройству. Нам важно, чтобы рабочие места в мастерских были максимально похожи на рабочее пространство у других работодателей. Так взрослым с аутизмом будет комфортнее адаптироваться на внешнем рынке труда. Ремонт позволил нам создать именно такое помещение! Это настоящая профессиональная кухня, как в кафе или ресторане», — рассказала директор Центра «Антон тут рядом» на Невском проспекте Оксана Машина.

Кухня работает семь дней в неделю, и каждый месяц в мастерской обучаются 46 человек с аутизмом. Участие в проекте бесплатное для всех семей. Чтобы стать участником программ, необходимо заполнить анкету на сайте.