«Ночлежка» объявила сбор бюстгальтеров для бездомных женщин

«Бездомность — это в первую очередь про уязвимость. Бездомная женщина уязвима особенно: ее быт связан с разными проявлениями насилия, и приходится постоянно искать способы от них отгородиться. Ощущение спокойствия и безопасности начинается в том числе с возможности носить удобное белье», — рассказали в благотворительном фонде помощи бездомным людям «Ночлежка».

Организаторы отмечают, что особенно нуждаются в бюстгальтерах больших размеров, а также спортивных топах на небольшой обхват груди.

Куда приносить:

Москва: Бумажный проезд, 2/2, стр. 6, с 10 до 21. бар «Стрелка» на Берсеневской набережной, 14, стр. 5 — с 12 до 22.

Петербург: ул. Боровая, 112Б (вход с Расстанной, 1), с 10 до 21.

Собранное белье волонтеры «Ночлежки» раздадут клиенткам в пунктах выдачи в Москве и Петербурге.