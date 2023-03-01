«Ночлежка» объявила сбор бюстгальтеров для бездомных женщин

Приносить нижнее белье можно в пункты благотворительного фонда в Петербурге и Москве до 5 марта. Важно, чтобы бюстгальтеры или спортивные топы были новые, с бирками, в упаковке производителя и любых размеров.
«Бездомность — это в первую очередь про уязвимость. Бездомная женщина уязвима особенно: ее быт связан с разными проявлениями насилия, и приходится постоянно искать способы от них отгородиться. Ощущение спокойствия и безопасности начинается в том числе с возможности носить удобное белье», — рассказали в благотворительном фонде помощи бездомным людям «Ночлежка».
Организаторы отмечают, что особенно нуждаются в бюстгальтерах больших размеров, а также спортивных топах на небольшой обхват груди.
Куда приносить:
- Москва: Бумажный проезд, 2/2, стр. 6, с 10 до 21. бар «Стрелка» на Берсеневской набережной, 14, стр. 5 — с 12 до 22.
- Петербург: ул. Боровая, 112Б (вход с Расстанной, 1), с 10 до 21.
Собранное белье волонтеры «Ночлежки» раздадут клиенткам в пунктах выдачи в Москве и Петербурге.
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