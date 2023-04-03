Знакомьтесь, Анна-Ксения Галактионова. Вместе с сестрой она возрождает деревню Засосье XV века в Ленобласти

Недалеко от Петербурга есть небольшая старинная деревня Засосье. Правнучка местной жительницы Анна-Ксения Галактионова вместе с сестрой Наталией 10 лет назад решила возродить родовое гнездо: переехала в село и восстанавливает его историю. Им удалось открыть музей, создать книгу с именами репрессированных жителей и привлечь туристов на народные праздники. «Собака.ru» попросила рассказать Анну-Ксению Галактионову захватывающую историю по порядку.
Я окончила факультет социальных и культурных технологий СПбГИК, работала журналистом, организатором мероприятий, арт-директором. Около 10 лет назад в какой-то момент наша семья решила сохранить не только свои фотографии для потомков, но и восстановить историю родового гнезда — деревни Засосье в Сланцевском районе Ленобласти. Впервые место упоминают в писцовых книгах 1499 года, но бытует мнение, что люди поселились здесь намного раньше. В XIX веке, до отмены крепостного права, населенный пункт входил в состав земель, принадлежащих императорской семье. Положение государственных крестьян, в целом, было лучше, чем крепостных, и село являлось состоятельным. В начале XX века здесь насчитывали 50 дворов, школу, часовню и магазин. Жизнь кипела: мужчины уходили на промыслы, мостили дороги, в том числе в Петербурге, а женщины хлопотали по хозяйству.
Послевоенная фотография жителей деревни Засосье. В центре (в белом) прабабушка героини Анна Николаевна Галактионова
После 1917 года Засосье, как и тысячи других деревень России, постепенно стала вымирать. Во время коллективизации несколько семей раскулачили: скот, имущество и землю конфисковали. Вторым ударом стали политические репрессии: в 1937 году по анонимному доносу арестовали всех взрослых мужчин — более 20 человек. Когда началась Великая Отечественная война, немцы в июле заняли Засосье до февраля 1944. Жители были вынуждены оставить дома и уйти в лес. Зима принесла голод и тиф, первыми начали умирать старики и дети. Шли бои, большая часть деревни сгорела. По документам и воспоминаниям установили имена более 80 уроженцев Засосье, служивших на фронте или оказавшихся в блокадном Ленинграде. На послевоенной фотографии деревни — лишь женщины и дети, всего три десятка человек. В 1965 году население деревни было небольшое — порядка 21 человек, а в 2007 году остался всего один житель. Из 50 дворов с хозяйственными постройками и банями уцелели 7 дореволюционных домов и один каменный амбар, находящийся на грани разрушения сегодня.
Музей утерянных деревень
Первым шагом на пути к восстановлению истории населенного пункта стало создание «Музея утерянных деревень» в доме, где прошло наше детство. С помощью жителей Засосья и окрестных деревень удалось собрать коллекцию предметов быта, документов и фотографий — всего более 1000 экспонатов. Сегодня музей занимает две комнаты: в одной расположена экспозиция, повествующая о жизни крестьян на рубеже XIX-XX веков, в другой — выставка о советском периоде. Из интересных находок — свадебный костюм, в котором в 1897 году девушка из соседней деревни вышла замуж, и походный самовар. Во время Великой Отечественной войны, когда жители Засосья зимовали в лесу, ребятишки играли в снежки и один из них попал в сосуд, оставив вмятину. Этот предмет не дает нам забыть о том, что дети всегда остаются детьми, и все испытания можно преодолеть.
Книга памяти
Главным экспонатом стала Книга памяти, куда посетители заносят имена репрессированных родственников. Собирать данные для нее мы начали в 2014 году. Через год вся найденная информация вылилась в большой проект под названием «Невиновные». Он стал лауреатом премии «Гражданская инициатива». На полученные деньги установили в деревне памятник жертвам политических репрессий. Прообразом для него стала наша прабабушка Анна Николаевна — уроженка Засосья, пережившая революцию 1917 года, арест мужа, войну, оккупацию и восстановление деревни. Скульптуру крестьянки, жены «врага народа», олицетворяющую несгибаемую силу духа русских женщин, возвели по проекту петербургского скульптора Александр Спиридонов. Сегодня у памятника «Нюра» всегда лежат цветы. Многие приезжают к нам, чтобы вспомнить близких и почтить память всех невинно осужденных.
Памятник «Нюра»
Своей инициативой мы вдохновляем сельских жителей на возрождение деревни, демонстрируя, как можно приумножать, сохранять культурные ценности и при этом зарабатывать. С 2017 года в соавторстве с историческим реконструктором Любой Смирновой организовали 9 фестивалей русской праздничной культуры XIX века и более 30 образовательных мероприятий. Флагманом проекта стал фестиваль «Большие Святочные Гулянья» в Засосье. Событие буквально разрушило стереотип, что в деревне зимой нечего делать. С 2018 года перевезли праздник в соседний населенный пункт — Ложголово — к нам приезжало более 1000 гостей из России и из-за рубежа. В программе — колядование, традиционная кухня с блюдами, приготовленными по семейным рецептам, гадания, выступления фольклорных коллективов, игры и хороводы, вертепные представления, ремесленная ярмарка. С 2020 года фестиваль не проводим, но до сих пор жители деревни Ложголова и всех окрестностей, петербуржцы ждут его возвращения.
Большие Святочные гуляния в деревне Ложголово
В деревню Засосье стоит заехать во время путешествия на Юго-Запад Ленобласти: из первых уст услышать историю старинных крестьянских родов, увидеть памятник «Нюра», посетить «Музей утерянных деревень» и «Чудное подворье» — еще один проект о русской культуре. Это интерактивное пространство в дореволюционном доме, погружающее в воспоминания о деревенском детстве, даже если у вас такого никогда не было: подлинные артефакты крестьянского быта, русская печь, потрескивание веретена, аромат пирогов. В нем проводим обрядовые девичники, семейные праздники и рукодельные вечорки. Посещение возможно по договоренности и только на личном транспорте — общественный в Засосье не ходит.
Рынок сельского туризма в России только формируется, но наши деревни полны сокровищ: разнообразие природных ландшафтов, деревянное зодчество, усадьбы XIX века, истории знаменитых родов и фамилий, народные промыслы и ремесла, некоторые из которых сегодня возрождают — захожское кружево, ижорскую керамику, волховскую роспись. В Ленобласти с древнейших времен проживают три коренных народа — вепсы, водь и ижора. Каждый может привлечь внимание своими традициями, песнями на родном языке, костюмом и кухней.
На протяжении сотни лет деревни вымирали, самые активные и предприимчивые люди уезжали в город. Только в последние 10 лет мы начинаем наверстывать упущенное. Активисты восстанавливают усадьбы или создают фермерское хозяйство, сталкиваясь с множеством препятствий: отсутствие инфраструктуры или необходимых навыков, организационные трудности. Бывает, жители сел не рады переменам: могут начать жаловаться и даже вредить, вплоть до поджога домов или хозяйств.
Сегодня я являюсь членом Ассоциации частных музеев Ленинградской области, где участники популяризируют опыт успешных проектов, сотрудничают с антропологами, изучают современное социальное явление — возвращение людей из города в деревню. Всю информацию мы готовы передать новичкам и помочь в развитии проектов.
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