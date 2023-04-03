Знакомьтесь, Анна-Ксения Галактионова. Вместе с сестрой она возрождает деревню Засосье XV века в Ленобласти

В деревню Засосье стоит заехать во время путешествия на Юго-Запад Ленобласти: из первых уст услышать историю старинных крестьянских родов, увидеть памятник «Нюра», посетить «Музей утерянных деревень» и «Чудное подворье» — еще один проект о русской культуре. Это интерактивное пространство в дореволюционном доме, погружающее в воспоминания о деревенском детстве, даже если у вас такого никогда не было: подлинные артефакты крестьянского быта, русская печь, потрескивание веретена, аромат пирогов. В нем проводим обрядовые девичники, семейные праздники и рукодельные вечорки. Посещение возможно по договоренности и только на личном транспорте — общественный в Засосье не ходит.

Рынок сельского туризма в России только формируется, но наши деревни полны сокровищ: разнообразие природных ландшафтов, деревянное зодчество, усадьбы XIX века, истории знаменитых родов и фамилий, народные промыслы и ремесла, некоторые из которых сегодня возрождают — захожское кружево, ижорскую керамику, волховскую роспись. В Ленобласти с древнейших времен проживают три коренных народа — вепсы, водь и ижора. Каждый может привлечь внимание своими традициями, песнями на родном языке, костюмом и кухней.

На протяжении сотни лет деревни вымирали, самые активные и предприимчивые люди уезжали в город. Только в последние 10 лет мы начинаем наверстывать упущенное. Активисты восстанавливают усадьбы или создают фермерское хозяйство, сталкиваясь с множеством препятствий: отсутствие инфраструктуры или необходимых навыков, организационные трудности. Бывает, жители сел не рады переменам: могут начать жаловаться и даже вредить, вплоть до поджога домов или хозяйств.

Сегодня я являюсь членом Ассоциации частных музеев Ленинградской области, где участники популяризируют опыт успешных проектов, сотрудничают с антропологами, изучают современное социальное явление — возвращение людей из города в деревню. Всю информацию мы готовы передать новичкам и помочь в развитии проектов.