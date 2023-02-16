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В России официально запретили использование иностранных слов на госуровне. Но есть исключение

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Данная норма, отмечают в Госдуме, направлена на «защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

Shutterstock.com

Согласно законопроекту, принятому сегодня, 16 февраля, сразу во втором и третьем чтениях, не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка — в том числе нецензурной брани. Исключение составят иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в специальных нормативных словарях — их еще предстоит сформировать.

Теперь иностранные слова запрещено употреблять:

  • во время общения органов власти — как федеральных, так и местных, как между собой, так и с гражданами;
  • в государственных и муниципальных информационных системах; в системах образования;
  • в описании товаров, работ и услуг;
  • в иных сферах, где русский язык используется как государственный.

В случае, если присутствует текст на иностранном языке, то должен быть выполнен его перевод — шрифтом такого же размера, типа и цвета.

«Принятие проекта федерального закона позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка Российской Федерации, обеспечить контроль за качеством подготовки "единого корпуса" грамматик, словарей, справочников, а также соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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