В России официально запретили использование иностранных слов на госуровне. Но есть исключение

Согласно законопроекту, принятому сегодня, 16 февраля, сразу во втором и третьем чтениях, не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка — в том числе нецензурной брани. Исключение составят иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в специальных нормативных словарях — их еще предстоит сформировать.

Теперь иностранные слова запрещено употреблять:

во время общения органов власти — как федеральных, так и местных, как между собой, так и с гражданами;

в государственных и муниципальных информационных системах; в системах образования;

в описании товаров, работ и услуг;

в иных сферах, где русский язык используется как государственный.

В случае, если присутствует текст на иностранном языке, то должен быть выполнен его перевод — шрифтом такого же размера, типа и цвета.

«Принятие проекта федерального закона позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования государственного языка Российской Федерации, обеспечить контроль за качеством подготовки "единого корпуса" грамматик, словарей, справочников, а также соблюдение всеми должностными лицами норм и правил современного русского литературного языка», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.