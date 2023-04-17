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Общество

10 каналов о благотворительности в Теlegram, Viber и ВКонтакте

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«Собака.ru» составила подборку групп и каналов некоммерческих организаций, ежедневно вдохновляющих своими примерами добрых дел: от помощи бездомным до поддержки людей с аутизмом и онкологией. 

anastasy.a / Shutterstock

Фонд «Обнаженные сердца»

Канал благотворительной организации для помощи людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии. Фонд Натальи Водяновой реализует бесплатные программы помощи семьям и делится практиками с доказанной эффективностью со специалистами со всей страны. В онлайн-сообществе можно найти ссылки на полезные инструкции, например, как снизить тревогу или ответы на популярные вопросы об аутизме и инклюзии, актуальную информацию о проекте. 

Фонд семьи Тиньковых

Канал семейного благотворительного фонда известного предпринимателя, поддерживающий людей с онкогематологическими заболеваниями, развивает институт донорства в России. Проект неразрывно связан с личной историей Олега Тинькова. Последние несколько лет бизнесмен лечился от лейкоза и успешно перенес операцию по трансплантации костного мозга. Здесь можно найти новости проекта, информацию о раке крови и другие полезные материалы. 

Нужна помощь

Это канал «фонда фондов». Здесь — все самое главное о благотворительности в России: кому, как и для чего помогать. В канале найдете самые разные материалы, например, об аутизме, мизогинии, разные инструкции на социально важные темы в карточках. 

AdVita

Группа благотворительного фонда, который с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. В ней публикуют новости организации, материалы, анонсы онлайн-курсов, лекций и акций, рассказывают, как стать волонтером, делятся воодушевляющими историями подопечных. 

Антон тут рядом

Канал фонда системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году. В нем собраны все самые актуальные новости проекта: новые коллекции от инклюзивных мастерских, анонсы концертов оркестра, анонсы полезных онлайн-курсов. 

anastasy.a / Shutterstock

Ночлежка

Группа благотворительной организации, помогающей бездомным людям с 1990 года. Здесь публикуют анонсы мероприятий, истории клиентов, актуальные новости проекта. Еще команда «Ночлежки» ведет телеграм-канал, где рассказывает о внутренней кухне организации, делится забавными фактами из рабочего процесса (есть стикеры!).

Спид. Центр

Канал фонда помощи ВИЧ-положительным людям. В нем публикуют новости, анонсы мероприятий и поддерживающих программ в Москве и Петербурге, интервью о жизни с ВИЧ и другие материалы. 

Благотворительная больница

Группа некоммерческой организации, которая оказывают медицинскую помощь бездомным, беженцам, людям без документов и гражданства с 2018 года. В 2022 году они смогли принять 856 уникальных пациентов целых 3507 раз, запустить телеграм-бот для сбора информации о бездомных на улице. Сегодня команда строит бесплатную клинику в Петербурге у станции метро «Нарвская», куда смогут прийти на прием все, кто попал в беду. В группе проекта можно найти новости организации, материалы о бездомности, акции по сбору необходимых вещей и предметов. 

РЭЙ

Канал фонда помощи животным: советы, лайфхаки, истории, новости организации, сообщения о подопечных, которые ищут дом.

Внимание

Канал фонда сохранения исторического наследия. В нем собраны новости об актуальной деятельности организации: восстановление старинных дверей, фасадов, вывесок и зданий по всей России, а также анонсы волонтерских акций. 

anastasy.a / Shutterstock

Перспективы

Группа благотворительной организации, которая помогаем людям с тяжелыми формами инвалидности в Детском доме-интернате № 4 (Павловск), в Психоневрологическом интернате № 3 (Петергоф) и других интернатах Петербурга, в семьях, где есть дети с нарушениями развития. Здесь публикуют новости проекта, вдохновляющие истории волонтеров, анонсы мероприятий. 

Не напрасно

Группа благотворительного фонда, миссией которого является снижение смертности путем профилактики заболеваний, повышения качества лечения пациентов и образования врачей. В ней публикуют анонсы образовательных проектов, материалы (от новейших достижений в сфере медицины до разбора мифов о заболевании молочных желез), ссылки на подкасты и многое другое!

Кризисный центр для женщин

Группа некоммерческой организации, которая с 1992 года оказывает психологическую и юридическую помощь женщинам, пострадавшим от насилия. Здесь публикуют исследования, анонсы событий и встреч волонтеров, полезные инструкции и контакты, рассказывают, как защититься от абьюза. 

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