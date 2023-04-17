10 каналов о благотворительности в Теlegram, Viber и ВКонтакте

Благотворительная больница

Группа некоммерческой организации, которая оказывают медицинскую помощь бездомным, беженцам, людям без документов и гражданства с 2018 года. В 2022 году они смогли принять 856 уникальных пациентов целых 3507 раз, запустить телеграм-бот для сбора информации о бездомных на улице. Сегодня команда строит бесплатную клинику в Петербурге у станции метро «Нарвская», куда смогут прийти на прием все, кто попал в беду. В группе проекта можно найти новости организации, материалы о бездомности, акции по сбору необходимых вещей и предметов.