Темпы естественной убыли населения в Петербурге замедлились вдвое

За отчетные месяцы в Петербурге родилось 46 525 детей. По сравнению с 2021-м (48 846) число новорожденных уменьшилось на 5%. В пересчете на 1 000 человек коэффициент рождаемости сократился с 9,9 до 9,5

С января по ноябрь 2022 года умерли 59 154 человека, это на 23% меньше показателей предыдущего года (76 878). Сократилась смертность среди детей до одного года, число случаев снизилось с 184 до 155. Коэффициент смертности стал меньше: с 15,6 упал до 12, коэффициент младенческой смертности — с 3,7 до 3,3.

По подсчету Росстата, естественная убыль населения за 11 месяцев составила 12 629 человек. За тот же период 2021 года этот показатель был 28 032 человека, за год он сократился на 56%. Коэффициент естественной убыли населения снизился с –5,7 до –2,5.