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В Петербурге появилась «сверхгазета» «КОЛМИ» о музыке и искусстве. В первом выпуске — Леха Никонов, Shortparis и другие

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КОЛМИ (аббревиатура Культура-Образование-«Л»-Музыка-Искусство), по словам создателей, выступает в качестве лейбла, представляющего художественные интересы передовых участников арт-сектора Петербурга и России.

Это коллективный проект, основанный на сотворчестве и созданный широким кругом художников, музыкантов, продюсеров, поэтов и философов: в одной из рубрик Покрас Лампас интервьюирует Владимира Абиха, после чего они меняются ролями. В другой современный художник Rinatto L'bank делает NFT из фотографии дирижера оркестра филармонии Ярослава Забояркина. В третьей создатели крупнейших фестивалей РФ (Илья Бортнюк, Андрей Клюкин, Артем Балаев и др.) придумывают концепцию несуществующего города-утопии.

При этом газета не имеет определенного форм-фактора (один из спецвыпусков даже был издан на банках с соленьями, сейчас готовятся номера на виниле) и служит призывом к объединению людей искусства. А тираж строго лимитирован, всего 999 экземпляров в месяц.

Раз в месяц сверхгазета проводит по одному оффлайн-мероприятию: «бесконечная презентация», которая состоится сегодня в баре kiki, станет первой. Начнется она в 19.00, а конца, по заверению организаторов, не предвидится, «потому что презентация не закончится никогда». В лайнапе поблескивает как московский привоз (магический ансамбль Lurmish), так и ответ от локального электронного комьюнити (Zender, Alex Cool, Dopesmoker, МамаКобра). На вечере КОЛМИ будет презентован спецвыпуск издания.

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