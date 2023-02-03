«Возник спор: наши враги только немецкая армия или весь немецкий народ»: о чем писали жители блокадного Ленинграда

Мария Воробьева, учитель:

30 сентября 1941 г.:

«Вчера преподаватели, супруги Преображенские, в один голос истерически заявили:

— Не надо было подпускать к Ленинграду! Подпустили к такому городу. А теперь рушатся прекрасные здания.

— Ну здания построим, — спокойно вставила я.

— Да… что-то много они городов таких построили. Нет теперь прежних мастеров, ни кирпича нет, ничего. Подумать только: подпустили немцев к самому Лен[ингра]ду.

— Прохлопал тут кто-то. Прохлопал, — поддерживал Веру Арсеньевну муж. — не подготовившись в свое время, вот…

Я попробовала было возразить, но меня сейчас же с визгом перебили:

— Лондон… В Лондоне зато не такие бомбоубежища как у нас. У нас ничего не подготовили. Прохлопали…

И много еще кричали супруги Преображенские, она захлебываясь и срываясь на визг, а он со спешкой и какой-то неприятной ухмылкой. Можно было подумать, что они упиваются тем, что так вдруг храбро «разговорились, что получили», наконец, возможность высказать свои истинные мысли.

Все это было глупо и противно. Выслушав их, я резко и упрямо выразила свое мнение, показав, что не согласна с ними. Отвечая им, я чувствовала, как на наши до сих пор дружелюбные отношения ложится тень. Ни он, ни она не скрывали своего раздражения и внезапно стали бесцеремонными. И я поняла: здесь мне больше не ночевать, ибо люди мы совсем чужие.

Ночь прошла сравнительно спокойно, бомбежки не было (вечером сбросили), а рано утром, не умываясь и без чая я покинула «гостеприимную» квартиру. Еще и сейчас во мне бурлит раздражение — еще бы, этакой мрази наслушаться. «Подпустили!», «как смели подпустить…» Хорошо рассуждать за чаем. А вы бы шли туда на фронт, да не подпускали бы. Хорошо загребать жар чужими руками. Здоровый мужчина не только не воюет, но даже уклоняется от труд-работ.

Дрянь, какая дрянь».