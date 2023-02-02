«Ночлежка» собирает аптечку для подопечных в Петербурге и Москве

Вот что собирает команда «Ночлежки»:

Стерильные и нестерильные бинты

Эластичные бинты

Стерильные и марлевые салфетки

Бактерицидные пластыри

Йод и зеленка

Перекись водорода 3% и хлоргексидин

Обезболивающие препараты: кетопрофен, цитрамон, ибупрофен, диклофенак

Смекта и омепразол

Эналаприл, 5 и 10 мг

Заживляющие и противовоспалительные мази: левометил, левосин, офломелид, диклофенак натрия

Средства от простуды: капли в нос на основе ксилометазолина, нафтизин, таблетки для рассасывания от кашля и боли в горле, порошки от простуды

Таблетки от кашля АЦЦ, 600 мг



Приносить вещи и лекарства из списка можно в пункты в двух столицах. В Петербурге на Боровую улицу, 112Б (вход с Расстанной, 1), каждый день с 10:00 до 22:00. Для курьерской доставки можно указать номер дежурных +7 911 762 91 54. В Москве помощь принимают на Бумажном проезде, 2/2 стр 6, каждый день с 10:00 до 21:00 (номер дежурных +7 985 631 96 64). Обязательно проверяйте годности препаратов, чтобы пользоваться ими было безопасно.