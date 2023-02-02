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«Ночлежка» собирает аптечку для подопечных в Петербурге и Москве

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В комплект входят как перевязочные материалы, типа бинтов или пластырей, но и некоторые безрецептурные препараты, вроде йода или перекиси водорода. Эти вещи позволяют команде волонтеров-медиков оказывать доврачебную помощь тем бездомным, которые приходят к стоянкам Ночного автобуса.

Shutterstock.com

Вот что собирает команда «Ночлежки»:

  • Стерильные и нестерильные бинты
  • Эластичные бинты
  • Стерильные и марлевые салфетки
  • Бактерицидные пластыри
  • Йод и зеленка
  • Перекись водорода 3% и хлоргексидин
  • Обезболивающие препараты: кетопрофен, цитрамон, ибупрофен, диклофенак
  • Смекта и омепразол
  • Эналаприл, 5 и 10 мг
  • Заживляющие и противовоспалительные мази: левометил, левосин, офломелид, диклофенак натрия
  • Средства от простуды: капли в нос на основе ксилометазолина, нафтизин, таблетки для рассасывания от кашля и боли в горле, порошки от простуды
  • Таблетки от кашля АЦЦ, 600 мг


Приносить вещи и лекарства из списка можно в пункты в двух столицах. В Петербурге на Боровую улицу, 112Б (вход с Расстанной, 1), каждый день с 10:00 до 22:00. Для курьерской доставки можно указать номер дежурных +7 911 762 91 54. В Москве помощь принимают на Бумажном проезде, 2/2 стр 6, каждый день с 10:00 до 21:00 (номер дежурных +7 985 631 96 64). Обязательно проверяйте годности препаратов, чтобы пользоваться ими было безопасно.

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