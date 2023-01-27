В Петербурге сделали карту мест, дружественных к детям с аутизмом

Авторы идеи верят, что карта поможет родителям детей с расстройством аутистического спектра (РАС) найти места, в которых их особенного ребенка примут наравне со всеми и со вниманием отнесутся к нему, а также сообщат о специальных программах и возможностях.

Еще одна важная цель проекта — рассказать общественности о безопасности общения с особенными детьми, ведь основная причина агрессии в их адрес — непонимание и, как следствие, страх перед неизвестным. Привлечение внимания к проблеме социализации людей с РАС, подробное объяснение их особенностей широкой общественности — это тема, о которой нужно говорить.

«Ребенок с РАС – это в первую очередь ребенок. И потребности у него такие же, как у других детей: чувствовать себя любимым, общаться, дружить. К сожалению, все это не так просто, когда твой мозг иначе воспринимает окружающий мир. Именно поэтому таким детям требуется больше поддержки. Но это не так уж трудно, самые простые вещи иногда могут изменить жизнь ребенка и его семьи к лучшему. Каждый может помочь», — рассказала психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и проекта «ВСЕВОЗМОЖНО» Виктория Ефимова

Карта будет доступна онлайн. А заведения и места, которые захотят присоединиться к проекту, могут сделать это с помощью заявки на сайте.