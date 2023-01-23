Фонд «Антон тут рядом» запускает благотворительную акцию «Прикоснуться словами» ко Дню святого Валентина

В подборке валентинки с цитатами аутичных художников — «Я влюбился. Это страшно?» (Александр Другов), «Давай просто посидим. Ты со мной и этого достаточно» (Элизабет Лукьянова), «Тебя я люблю, а оливки не люблю» (Нина Буяненко) и другие. Автор шрифта — аутичный художник Сергей Тиснек.

Уже сейчас можно оформить предзаказ. Одна открытка обойдется в 120 рублей, набор из шести штук — 700 рублей. С 1 по 14 февраля валентинки можно будет купить не только на сайте фонда, но и у партнеров акции в Петербурге, Москве, Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске — более 200 точек, например, бары, кофейни, магазины локальных брендов и творческие пространства. Также будут доступны онлайн-валентинки.

Все вырученные средства пойдут на помощь аутичным взрослым и работу инклюзивных мастерских фонда — в них работают 48 взрослых с аутизмом, а 150 семей каждый месяц получают поддержку специалистов.