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Фонд «Антон тут рядом» запускает благотворительную акцию «Прикоснуться словами» ко Дню святого Валентина

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С 1 по 14 февраля можно будет купить валентинки с цитатами художников с аутизмом в интернет-магазине фонда и у партнеров акции в Петербурге, Москве и других городах. Все вырученные средства направят на помощь аутичным взрослым и работу инклюзивных мастерских фонда.

Пресс-служба фонда "Антон тут рядом"

В подборке валентинки с цитатами аутичных художников — «Я влюбился. Это страшно?» (Александр Другов), «Давай просто посидим. Ты со мной и этого достаточно» (Элизабет Лукьянова), «Тебя я люблю, а оливки не люблю» (Нина Буяненко) и другие. Автор шрифта — аутичный художник Сергей Тиснек.

Уже сейчас можно оформить предзаказ. Одна открытка обойдется в 120 рублей, набор из шести штук — 700 рублей. С 1 по 14 февраля валентинки можно будет купить не только на сайте фонда, но и у партнеров акции в Петербурге, Москве, Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске — более 200 точек, например, бары, кофейни, магазины локальных брендов и творческие пространства. Также будут доступны онлайн-валентинки.

Все вырученные средства пойдут на помощь аутичным взрослым и работу инклюзивных мастерских фонда — в них работают 48 взрослых с аутизмом, а 150 семей каждый месяц получают поддержку специалистов.

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